Le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche lance deux nouveaux clusters d’innovation pour les prothèses et implants interactifs

Dans le cadre de son programme “Transférer la technologie aux hommes”, le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF) vient d’annoncer qu’il mettait 19 millions d’euros à la disposition de deux nouveaux clusters d’innovation dédiés aux implants et prothèses interactifs.

Lancé en 2016 pour une durée de quatre ans, le programme “Transférer la technologie aux hommes” [1] dispose d’un budget d’environ 350 millions d’euros et a pour but de promouvoir la recherche afin de développer les interactions homme-machine. Il s’articule autour de trois grands pôles : “Mobilité intelligente”, “Société digitale” et “Vie saine”, dont font partie les deux nouveaux clusters d’innovation INOPRO et INTAKT.

Le cluster INOPRO se concentrera sur le développement de prothèses et orthèses intégrées et intelligentes, pouvant s’adapter automatiquement aux besoins du patient. Plus spécifiquement, les équipes de recherche travailleront sur le sens du toucher afin que les appareils de demain puissent détecter et transmettre le toucher au patient. Le cluster INTAKT tentera de faire avancer la recherche sur les microimplants interactifs, avec des applications dans le traitement des acouphènes, des troubles fonctionnels du système digestif, ou encore pour la rééducation de la main. L’un des principaux enjeux de ces implants est d’augmenter leur durée de vie au sein de l’organisme par le biais de nouvelles solutions pour une meilleure biocompatibilité, une plus grande fiabilité opérationnelle et une approvisionnement stable en énergie.

Les deux clusters mettront en relation 28 partenaires scientifiques, cliniques et industriels, parmi lesquels 13 petites ou moyennes entreprises. Ils contribueront notamment au programme “Priorité aux PMEs” [2] destiné à soutenir les PMEs.

[1] Voir la page internet du BMBF sur l’initiative “Technik zum Menschen bringen” : https://www.bmbf.de/de/technik-zum-menschen-bringen-149.html

[2] Voir le programme “Vorfahrt für den Mittelstand” du BMBF (en allemand) : https://www.bmbf.de/pub/Vorfahrt_fuer_den_Mittelstand.pdf

Source : “Interaktive Implantate und Prothesen auf dem Vormarsch”, communiqué de presse du BMBF, 21/11/2016 – https://www.bmbf.de/de/interaktive-implantate-und-prothesen-auf-dem-vormarsch-3620.html

