Colloque franco-allemand “Age et vieillissement” – 7/10/2016, Montpellier

Le colloque scientifique Heidelberg/Montpellier sur le thème « Age et Vieillissement » se déroulera le vendredi 7 octobre 2016, à Montpellier, à l’occasion du 55ème anniversaire du jumelage entre les villes de Heidelberg et de Montpellier et des cérémonies du 50ème anniversaire de la Maison de Heidelberg à Montpellier. Cette thématique d’actualité sera traitée de manière transversale, des aspects scientifiques fondamentaux jusqu’aux enjeux sociétaux.

Le colloque a pour objectif de renforcer la coopération franco-allemande dans ce domaine, et en particulier entre les universités de Montpellier et de Heidelberg.

Les chercheurs, doctorants, étudiants, experts du domaine, sont invités à assister au colloque qui est par ailleurs ouvert au public.

Les partenaires scientifiques de cette manifestation sont l’Université de Heidelberg, l’Université de Montpellier (UM) et l’Université Paul-Valery Montpellier (UPVM). L’événement a été organisé avec la collaboration de l’Ambassade de France en Allemagne et bénéficie du soutien de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le colloque se propose d’aborder le thème du vieillissement autour de sept axes : Biologie, Médecine, Langues et discours, Psychologie, Anthropologie culturelle, Démographie et Ethique sociale.

Déroulement de la journée :

– Matin (Amphithéâtre d’anatomie, Faculté de Médecine (UM), 2 rue École de Médecine, 34060 Montpellier) : la matinée sera consacrée aux conférences plénières où seront abordées des thématiques transversales sur le sujet du vieillissement.

“Social ethics, subsidiarity and ageing – self responsability and shared responsability in old age” Prof Eurich (Heidelberg)

Prof Eurich (Heidelberg) “The Revolution of Adult Longevity” Pr Jean-Marie Robine (Montpellier)

Pr Jean-Marie Robine (Montpellier) “Nutrition in ageing and functionality” Pr Jürgen Bauer (Heidelberg)

Pr Jürgen Bauer (Heidelberg) “Montessori method for persons with dementia: changing paradigm in dementia care” Dr Jérome Erkes (Montpellier)

Dr Jérome Erkes (Montpellier) “Molecular basis and cellular basis of aging and its implications for dementia treatment and prevention” Pr Konrad Beyreuter (Heidelberg)

Pr Konrad Beyreuter (Heidelberg) “Ageing in the media” Pr Sascha Diwersy (Montpellier)

– Après-midi (Site Saint Charles, UPVM, Rue du Professeur Henri Serre, Montpellier) : organisation de tables rondes/sessions parallèles visant à approfondir les thématiques clefs du colloque.

Programme détaillé du colloque

Inscription : la participation au colloque est gratuite mais l’inscription est obligatoire : https://goo.gl/forms/upj85io7rfA14dGQ2

Contact : Francesca Casoni, francesca.casoni@umontpellier.fr

Rédactrice : Rébecca Grojsman, rebecca.grojsman[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

