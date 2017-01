Conférence “Putting Outbreaks into perspective” – 24 Mars 2017, Berlin

Pour la sixième fois déjà, le Centre Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin organise une conférence sur les problématiques de santé globale dans le cadre franco-allemand. Cette année, la conférence “Putting outbreaks into perspective” est co-organisée par l’Institut Robert Koch et de nouveau hébergée par l’Ambassade de France à Berlin. Elle aura lieu le vendredi 24 mars 2017 et portera sur l’impact des épidémies en matière de santé publique pour la France et l’Allemagne.

A mesure que la mobilité des humains, des animaux et des produits d’alimentation à travers les frontières augmente, le risque que de dangereux pathogènes et des maladies infectieuses se propagent augmente également. Aujourd’hui, que ce soit par le biais de voyageurs ou d’autres porteurs, des pathogènes potentiellement dangereux pour l’être humain peuvent arriver très rapidement n’importe où dans le monde. Cependant, ces épidémies et leurs conséquences pour des pays comme l’Allemagne et la France devraient être mises en perspective. Bien que les épidémies de maladies infectieuses soient souvent associées à ebola ou zika, les virus à l’origine de la rougeole, de la grippe, de la gastroentérite aigüe ou de l’encéphalite à tiques peuvent avoir des conséquences bien plus importantes en matière de santé publique pour nos environnements quotidiens en France et en Allemagne.

Cette conférence, co-organisée par l’Institut Robert Koch (RKI), réunit des experts, des décideurs politiques, des journalistes, des étudiants et les personnes intéressées afin de mieux comprendre les conséquences de la mondialisation pour la santé publique à travers une approche transdisciplinaire franco-allemande. La conférence sera modérée par Derrick William, correspondant Sciences & Santé pour la Deutsche Welle.

La conférence est en anglais.

Date : 24/03/2017

Horaires : 9:30 – 16:00 (entrée à partir de 9:00)

Lieu : Ambassade de France à Berlin, entrée Wilhelmstrasse 69, 10117 Berlin (admission uniquement après inscription et sur présentation d’une pièce d’identité)

Programme (en anglais) :

http://virchowvillerme.eu/wp-content/uploads/2017/01/Programm_CVVconference_24032017.pdf

Inscription : La participation à la conférence est gratuite. Merci de vous inscrire en ligne à cette adresse : https://goo.gl/forms/miF37PcCifJNwxGj1

Source : Centre Virchow-Villermé et service scientifique de l’Ambassade de France

Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

