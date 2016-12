Inauguration d’une biobanque par l’Institut pour la santé de Berlin et l’hôpital universitaire de la Charité

Une nouvelle biobanque ultra-moderne située au cœur de Berlin a été ouverte le 1er décembre 2016. Cet établissement est le fruit du partenariat entre l’Institut pour la santé de Berlin (BIH) et l’hôpital universitaire de la Charité (Berlin). Il servira à stocker jusqu’à 2 millions d’échantillons biologiques. La construction a coûté 3.9 millions d’euros et a duré un an et demi.

Les échantillons de liquides biologiques (urine, sang,…) et de tissus humains proviendront de biopsies et seront stockés sur deux campus. Le Campus Virchow-Klinikum recevra des échantillons divers, tandis que le Campus Berlin-Buch MDC gardera sur le long terme de larges quantités d’échantillons liquides obtenus auprès de cohortes de patients. Les lieux, d’une surface totale de 500 m², ont été spécialement pensés pour être adaptés aux différentes propriétés des matériaux échantillons et optimiser leur conservation. Cette biobanque permettra de stocker une large quantité de données biologiques qui pourront ensuite être exploitées pour étudier les causes de certaines maladies et développer de nouvelles thérapies. L’anonymat des donneurs est garanti par une technique de double codage des données. Ainsi, le projet a été validé par le comité d’éthique de la Charité. Source : “Moderne Biobank setzt neue Impulse für zukunftsweisende biomedizinische Forschung”, communiqué de presse de l’Institut pour la santé de Berlin, 01/12/2016 – https://www.bihealth.org/de/artikel/pressemitteilung-moderne-biobank-setzt-neue-impulse-fuer-zukunftsweisende-biomedizinische-forschung-einmaliges-bauliches-konzept-704/ Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

