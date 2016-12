Le BMBF investit 50 millions d’euros pour la lutte contre les maladies tropicales négligées

Le ministère fédéral allemand de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) vient de dévoiler les partenariats pour le développement de produits (PDPs) pour lesquels il investit 50 millions d’euros sur les 5 ans à venir, afin de promouvoir la recherche et le développement de nouveaux vaccins et médicaments à destination des pays en voie de développement.

Cette initiative contribue au programme “Santé globale au centre de la recherche” destiné à encourager la recherche de traitements pour les maladies tropicales négligées. Le gouvernement allemand avait déjà investi 25 millions d’euros sur la période 2011-2016 pour soutenir quatre PDPs [1]. Ces partenariats sont des symposiums internationaux à but non-lucratif dédiées au développement de méthodes de prévention, de diagnostics et de médicaments pour les maladies dans les pays en voie de développement. Les cinq nouveaux partenariats sélectionnés pour les cinq prochaines années sont : “International Partnership for Microbicides” (IPM), pour le développement de microbicides sûrs et efficaces à destination des femmes pour la prévention du VIH ;

“PATH” pour le développement d’un vaccin contre la malaria ;

“Global Alliance for TB Drug Development” (TB Alliance), pour le développement de médicaments plus rapides, plus efficaces et plus abordables contre la tuberculose ;

“Medicines for Malaria Venture” (MMV) pour le développement de nouveaux médicaments efficaces contre la malaria ;

“Drugs for Neglected Diseases initiative” (DNDi) pour le développement de médicaments contre la maladie du sommeil, la leishmaniose, la maladie de Chagas, et les maladies parasitaires. [1] Voir article Science-Allemagne “L’Allemagne investit dans la lutte contre les maladies tropicales négligées”, 11/03/16 : https://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/politique-de-la-recherche-innovation/lallemagne-investit-dans-la-lutte-contre-les-maladies-tropicales-negligees/ Plus d’informations : Brochure du programme “Globale Gesundheit im Fokus der Forschung” : https://www.bmbf.de/files/Anlage%20Globale_Gesundheit.pdf Source : “Bessere Impfstoffe und Medikamente für Entwicklungsländer”, communiqué de presse du BMBF, 30/11/2016 – https://www.bmbf.de/de/bessere-impfstoffe-und-medikamente-fuer-entwicklungslaender-3662.html



Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

