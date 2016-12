Le ministère des Sciences de la Rhénanie du Nord-Westphalie finance le développement d’outils informatiques pour le traitement des troubles psychologiques

Le ministère des Sciences de la Rhénanie du Nord-Westphalie a décidé d’octroyer 130 000 euros à l’Institut d’Informatique Visuelle (IVC) de l’École Supérieure Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) à destination d’un projet utilisant des techniques de réalité virtuelle pour le traitement des troubles psychiques.

Le projet a été initié lors du symposium “Réalité Virtuelle et Thérapie” qui s’est tenu le 30 septembre 2016 au sein de l’Institut d’Informatique Virtuelle [1]. Des docteurs et thérapeutes des hôpitaux régionaux, ainsi que des membres de l’université et des chercheurs de l’Institut ont ainsi pu échanger leurs réflexions et leurs idées sur les possibilités d’application de techniques de réalité virtuelle dans les traitements thérapeutiques. Le projet mettra en relation des spécialistes provenant des domaines de l’informatique et de la médecine, et servira également à financer le développement de prototypes matériels et logiciels. Il ciblera en priorité les troubles de l’anxiété et les syndromes de stress post-traumatiques, et plus particulièrement l’agoraphobie.

Le Professeur André Hinkenjann, directeur de l’IVC, espère que ces nouveaux outils pourront contribuer de manière décisive au succès des thérapies de confrontation en permettant aux utilisateurs de s’engager davantage dans les environnements simulés. Pour ce faire, une combinaison de stimuli visuels et multisensoriels, tels que des vibrations ou du vent, sera utilisée. Le Ministères des sciences de la Rhénanie du Nord-Westphalie cherche ainsi à démontrer son intérêt et son engagement pour renforcer l’innovation dans les projets pluridisciplinaires.

[1] Voir la page internet de présentation du symposium “VR und Therapie” : http://www.vr-und-therapie.de/

