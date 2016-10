Max Planck Forum à Berlin le 22 novembre 2016 “CRISPR-Cas9 – Insights from a Scientific Breakthrough”Coup de projecteur sur une perçée scientifique

Le 22 novembre 2016 de 19h à 20h30, l’Ambassade de France à Berlin (Wilhelmstraße 69, 10117 Berlin) en coopération avec la Société Max Planck accueillera le Forum : « CRISPR-Cas9 – Insights from a Scientific Breakthrough » avec Emmanuelle Charpentier, Jörg Hacker et Stefan Mundlos.

Peu de découvertes ont attiré autant d’attention dans le domaine de la biologie moléculaire de ces trois dernières années que le système CRISPR-Cas9, aussi connu sous le nom du « ciseaux moléculaire”. Emmanuelle Charpentier présentera les fondamentaux de sa découverte etévoquera de possibles applications dans un futur proche.

Les bactéries utilisent le système qui les environne pour éliminer l’ADN étranger infiltrée dans leurs cellules par des virus. Ce mécanisme immunitaire de défense déployé par les microbes, est d’un intérêt tout particulier pour les généticiens car il est facile à utiliser pour modifier les gènes et examiner leurs fonctions. Avec le CRISPR-Cas9, la médecine moléculaire à un nouvel outil universel à sa disposition. La technique est maintenant utilisée dans le monde entier et offre un formidable potentiel dans le développement de nouvelles options de traitement pour des maladies humaines graves. Comme les conséquences de changements dans le génome ne peuventt pas être anticipées et que les applications possibles de ce nouvel outil ne sont pas encore établies, lescomités d’éthique préconisent de les traiter avec prudence.

Emmanuelle Charpentier qui a mis à jour entre 2011 et 2012 le système CRISPR-Cas9 avec son équipe de l’Université de Umeå en Suède est l’une des chercheuses les plus renommées dans le monde d’aujourd’hui. Elle est directrice de l’institut Max Planck pour les infections biologiques à Berlin depuis 2015. Pour la seule année 2015, elle a reçu plus de 30 prix pour ses travaux, dont le prix Paul Ehrlich. Au cours du Forum Max Planck du 22 novembre, Emmanuelle Charpentier présentera les fondements de la découverte du CRISPR-Cas9 et discutera de ses possibles applications . Une questions sera particulièrement débattue: Sera-t-il nécessaire de formuler de nouvelles règles éthiques pour le travail sur le génome suite à ces développements?

Table ronde avec :

Le professeur Emmanuelle Charpentier, directrice de l’Institut Max Planck pour les infections biologiques.

Le professeur et docteur Stefan Mundlos, chef de service à L’institut Max Planck pour la génétique moléculaire.

Le professeur et docteur Jörg Hacker, président de l’académie nationale allemande desscience Léopoldina-.

Modérateur :

Docteur Alison Abbott, correspondante européenne pour le journal « Nature ».

La participation au Forum Max Planck est gratuite.Nous vous informons que, pour des raisons de sécurités, seules pourront être acceptées les inscriptions contenants toutes les informations demandées(à savoir le nom le prénom et l’institution). Nous vous demandons de bien vouloir vous enregistrer avant le 16 Novembre 2016 sur le site : mpgberlin@gv.mpg.de.

Une pièce d’identité personnelle est requise pour l’admission. Etant donné que le nombre de places disponibles est limité, nous demandons à chaque participant de venir à l’heure. L’ouverture des portes est à 18 h.

Source: Institut Max Planck: https://www.mpg.de/10805117/max-planck-forum-crispr-cas9

Traduction: Service scientifique de l´Ambassade de France à Berlin.

