Inauguration du nouveau bâtiment du Centre en chimie des nano-systèmes en Bavière

Le 7 octobre 2016, le nouveau bâtiment du Centre en chimie des nano-systèmes (Center for Nanosystems Chemistry, CNC) a été inauguré sur le campus Hubland de l’Université de Wurtzbourg (Bavière), en présence du Secrétaire d’Etat du ministère bavarois en charge de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture, Bernd Sibler, du Président de l’Université de Wurtzbourg, le Professeur Alfred Forchel et du directeur du CNC, le Professeur Frank Würthner. Les 1 500 m2 de ces locaux sont destinés à abriter de nouveaux laboratoires et bureaux.

L’objectif commun des recherches du CNC consiste à trouver des concepts innovants en termes d’énergie solaire pour assurer durablement les besoins en énergie. Un des objectifs est notamment d’améliorer l’agencement de molécules organiques à l’échelle nanométrique pour permettre d’absorber la lumière du soleil et la transporter jusqu’à des électrodes qui la convertiront finalement en électricité. Ces nouveaux composés organiques constituent le futur de l’électronique et du photovoltaïque organique. Une autre piste de recherche du CNC consiste à développer des chloroplastes artificiels présents habituellement dans les cellules végétales pour convertir l’énergie lumineuse en combustibles. En mettant en œuvre cette photosynthèse artificielle, cela pourrait contribuer à la réduction de dioxygène et encourager la production de matières premières énergétiques. La Bavière et l’Université de Wurtzbourg ont investi en tout 8,75 millions d’euros pour ce centre.

Le CNC fait partie du réseau Solar Technologies Go Hybrid (SolTech), financé également par la Bavière. SolTech est un projet interdisciplinaire dont les recherches doivent trouver des solutions innovantes pour pouvoir convertir l’énergie solaire en électricité ou en combustibles non-fossiles, au sein de laboratoires de pointe, les “Key Labs”. Ce réseau est composé de cinq universités bavaroises. Les chimistes et physiciens de ces universités ont un champ d’expertise particulier selon l’université. L’Université de Bayreuth travaille sur les polymères, l’Université de Wurtzbourg se focalise sur les nano-molécules, l’Université d’Erlangen travaille sur la recherche de matériaux innovants à base de carbone comme le graphène, l’Université technique de Munich (TUM) et l’Université Ludwig-Maximilian à Munich (LMU München) se concentrent sur les matériaux inorganiques et les nano-systèmes hybrides organiques et inorganiques.

Plus d’informations :

Site Internet du CNC. Lien : http://www.nanosystems-chemistry.uni-wuerzburg.de/home/

Site Internet du projet SolTech. Lien : www.soltech-go-hybrid.de

Sources :

„Center for Nanosystems Chemistry Inaugurated“, Communiqué de presse du 07/10/2016 de l’Université de Wurtzbourg – http://www.nanosystems-chemistry.uni-wuerzburg.de/news/single/artikel/center-of-nanosystems-chemistry-inaugurated/print.html

“Zentrum für Nanosystemchemie feierlich eröffnet”, Communiqué de presse du 07/10/2016 de l’Université de Wurtzbourg –https://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/meldungen/single/artikel/zentrum-fuer-nanosystemchemie-feierlich-eroeffnet/

Rédactrice : Antoinette Humeau, antoinette.humeau[at]tum.de – www.science-allemagne.fr