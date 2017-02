La Rhénanie-du-Nord-Westphalie investit 40 millions d’euros pour moderniser les études de médecine

Le ministère de l’Innovation, de la Science et de la Recherche (MIWF) du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) va s’intéresser aux études médicales de demain grâce au programme « Mesures pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement en médecine ». Il va d’ores et déjà investir 40 millions d’euros au cours l’année à venir pour moderniser l’enseignement dans les facultés de médecine et les hôpitaux universitaires du Land.

Le financement est réparti de façon égale entre les villes d’Aix-la-Chapelle, Bonn, Düsseldorf, Essen, Cologne, Münster et Bochum, qui recevront chacune 5,7 millions d’euros afin d’appliquer les nouvelles mesures. Celles-ci permettront d’améliorer l’enseignement et de moderniser les auditoriums, les salles de travaux pratiques et les laboratoires, ainsi que de promouvoir la numérisation de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’évaluation, afin d’offrir aux étudiants et aux professeurs un environnement d’apprentissage moderne. Il est prévu que le financement se poursuive dans les années à venir.

Ces mesures s’inscrivent dans le plan national « Masterplan Medizinstudium 2020 » qui devrait être appliqué dans son intégralité prochainement. Celui-ci vise à une refonte des cursus de médecine pour adapter les équipements et les infrastructures aux nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Le programme devrait donc pouvoir fournir les moyens nécessaires pour remplir ces nouvelles conditions indispensables à l’apprentissage moderne, d’une façon durable et orientée vers l’avenir.

Source : “Nordrhein-westfälische Hochschulmedizin erhält 40 Millionen Euro Förderung für Qualität in der Medizinerausbildung”, communiqué de presse du MIWF, 27/01/2017 – https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfaelische-hochschulmedizin-erhaelt-40-millionen-euro-foerderung-fuer

Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr