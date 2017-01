L’effet placebo pour aider la récupération après une chirurgie cardiaque

Une équipe interdisciplinaire menée par les professeurs Winfried Rief (psychologie) et Rainer Moosdorf (chirurgie cardiaque) de l’Université de Marbourg (Hesse) ont démontré que les patients ayant subi une chirurgie cardiaque récupéraient mieux au cours des six mois suivants s’ils étaient soumis à un effet placebo. Cet effet placebo se fonde sur les attentes des patients quant à l’efficacité et aux résultats d’une thérapie.

Les chercheurs ont réparti 124 sujets en trois groupes : un premier dans lequel les patients bénéficiaient d’un suivi psychologique les incitant à augmenter leurs attentes vis-à-vis de leur récupération à la suite de la chirurgie, un deuxième groupe dans lequel les patients passaient autant de temps avec le thérapeute mais ne discutaient pas de leurs attentes, et un troisième groupe ne bénéficiant d’aucun suivi. Les chercheurs ont ainsi collecté des données pendant six mois sur le bien-être mental, les problèmes de santé, l’aptitude au travail et l’activité physique des patients.

Les résultats ont montré que les patients du premier groupe ont souffert de moins de complications et de troubles durant ces six mois, qu’ils bénéficiaient d’une meilleure qualité de vie, qu’ils étaient plus actifs physiquement et plus aptes au travail, en comparaison avec les patients n’ayant pas reçu ce traitement particulier. Un suivi psychologique personnalisé s’appuyant sur des conseils spécifiques dispensés par un thérapeute mènerait ainsi à une récupération meilleure et plus rapide.

C’est la première fois que l’impact d’un effet placebo dans le cadre d’une chirurgie cardiaque est exploré à travers une étude scientifique. Ce résultat démontre que des aides psychologiques peuvent être utilisées afin de complémenter une opération chirurgicale vitale avec une meilleure récupération.

Plus d’informations :

Publication scientifique : W. Rief, M. C. Shedden-Mora, J. A. C. Laferton, C. Auer, K. J. Petrie, S. Salzmann, M. Schedlowski, R, Moosdorf, “Preoperative optimization of patient expectations improves long-term outcome in heart surgery patients : results of the randomized controlled PSY-HEART trial”, BMC Medicine, 2017, DOI : 10.1186/s12916-016-0767-3 – https://dx.doi.org/10.1186/s12916-016-0767-3

Source : “Placebo-Effekt hilft nach Herzoperationen”, communiqué de presse de l’université de Marbourg, 11/01/2017 – https://www.uni-marburg.de/aktuelles/news/2017a/0111a

