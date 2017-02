Les universités du Bade-Wurtemberg explorent le potentiel des médecines alternatives

Les hôpitaux universitaires de Heidelberg, Fribourg-en-Brisgau, Ulm et Tübingen (Bade-Wurtemberg) ont décidé de mutualiser leur expertise en immunologie, en oncologie, en analyse de substances naturelles et en recherche sur les services de santé au sein du Centre Académique pour la Médecine Complémentaire et Intégrative (AKZIM).

Ce nouveau groupe de recherche va explorer les effets et la sûreté des méthodes médicinales alternatives telles que l’acupuncture, la nutrition ou les préparations à base de plantes, à l’aide de méthodes scientifiques. Le ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts (MWK) du Land de Bade-Wurtemberg versera un total de 1,2 million d’euros sur 3 ans pour promouvoir cette initiative.

Des thérapies dites alternatives sont déjà utilisées dans le traitement de nombreuses maladies et selon plusieurs sondages, près de 2/3 des Allemands disent avoir recours à des remèdes naturels pour se soigner. Cependant, ces pratiques alternatives restent très marginales au sein du milieu hospitalo-universitaire. L’efficacité réelle de ces moyens d’action est souvent floue et les mécanismes moléculaires sous-jacents demeurent largement inexpliqués. Les médecins et les chercheurs des établissements participants vont donc combiner leurs différents domaines d’expertise afin de promouvoir la recherche de base et la recherche clinique et de développer de nouveaux concepts pour améliorer l’éducation et la formation universitaire dans le domaine des méthodes naturelles, ainsi que dans l’accompagnement des patients.

