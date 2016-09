Un nouvel incubateur pour la médecine numérique à Berlin

Le Flying Health Incubator (FHI) a ouvert ses portes fin juillet 2016 à Berlin, et a accueilli trois premières start-ups. Ce nouvel incubateur a pour objectif d’héberger chaque année de trois à cinq jeunes pousses développant des approches diagnostiques et thérapeutiques numériques, et de les accompagner pendant deux ans jusqu’à la mise sur le marché de leur produit.

Les trois premiers résidents de l’incubateur sont Arya, une application pour le traitement de la dépression, M-sense, une application pour le traitement de la migraine, et Affective Signals, un outil d’analyse de la communication non verbale basé sur des vidéos. L’incubateur possède différents partenaires industriels : le constructeur automobile Audi, les cliniques privées Sana, Agaplesion, Mediatixx, et la caisse d’assurance maladie privée Signal. L’hôpital de traumatologie de Berlin (ukb) coopère également avec le FHI pour la R&D. Les partenaires industriels ont ainsi accès à de nouvelles technologies et business modèles numériques, tandis que leur expertise permet d’aider les start-ups à entrer sur le marché de la santé. Le FHI est issu de la société de participation Flying Health, fondée en 2012. Cette société a aidé au succès de la thérapie de la vision Caterna, une application pour le traitement de l’amblyopie chez l’enfant, et première thérapie basée sur internet remboursée en Europe. Source : “Digitale Medizin : Erste Startups bei Flying Health Inkubator”, article de biotechnologie.de, 09/08/2016 – http://www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/root,did=188894.html Plus d’informations : Site internet du FHI (en allemand) : https://flyinghealth.com/ Rédactrice : Rébecca Grojsman, rebecca.grojsman[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

Articles associés: