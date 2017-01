Une nouvelle technique chirurgicale pour soigner la valve tricuspide

Des chirurgiens du centre allemand de compétence cardiaque de l’hôpital universitaire de Tübingen ont récemment développé une nouvelle technique chirurgicale afin de soigner les affections de la valve tricuspide. Cette valve, dont le but est de ne laisser passer le flux de sang que dans un sens de l’atrium droit au ventricule droit, a souvent été délaissée dans la recherche chirurgicale. Tout traitement visant à remplacer ou à réparer cette valve requiert donc une chirurgie cardiaque complète dans laquelle la poitrine du patient doit être ouverte. Ainsi, certains patients âgés ou présentant des contre-indications pour être opérés ne peuvent pas bénéficier de ce type de procédure.

Les valves cardiaques, au nombre de quatre, sont chargées d’assurer que le sang ne circule que dans une seule direction et ne puisse pas revenir en arrière. Les dysfonctionnements de ces valves peuvent perturber le flux sanguin, ce qui peut mener à des pathologies sérieuses pouvant empêcher le cœur de fonctionner normalement.

Les valves défectueuses peuvent maintenant être remplacées ou réparées lors d’actes chirurgicaux au cours desquels la poitrine est ouverte. Afin d’étendre les traitements de ces valves aux patients plus âgés ou plus fragiles, de nouvelles procédures plus douces ont été développées dans lesquelles la poitrine ne nécessite pas d’être ouverte. Un cathéter est alors utilité dans la plupart des cas et inséré dans les vaisseaux sanguins jusqu’à la localisation de la valve défectueuse. Les chirurgiens peuvent alors stabiliser la valve à l’aide d’une attache ou placer une nouvelle valve.

La valve tricuspide est beaucoup plus complexe que les autres car elle est composée de trois feuillets et possède une structure très fine et mobile. De plus, elle est située dans une zone où le tissu cardiaque est fin et sensible, et où se trouvent de nombreuses connections nerveuses essentielles au bon fonctionnement du cœur. Il est donc très délicat de pouvoir placer une nouvelle valve à l’aide d’un cathéter à cet endroit.

Les chercheurs ont ainsi pu tester avec succès sur des animaux une technique dans laquelle un stent équipé d’une valve et couvert de tissu péricardique est placé dans la veine au niveau du site critique afin de remplacer et d’assurer la fonction de la valve tricuspide. La technique verra son premier essai clinique sur l’être humain en 2017 et fera l’objet d’une étude complète, avant de pouvoir être utilisée de façon routinière au plus tôt dans deux ans.

Le projet est implémenté en étroite collaboration avec la compagnie NVT de Hechingen, spécialisée dans le développement et la production de produits médicaux à destination des cardiologues et des chirurgiens cardiaques pour le traitement de pathologies des valves cardiaques. Cette technique a notamment reçu les prix “Techno-College Innovation Award” et “EACTS/LivaNovaCardiac Surgery Innovation Award“ durant le congrès annuel de l’association européenne de chirurgie cardio-thoracique (EACTS).

Plus d’informations : site internet de NVT – www.nvt-med.com

Source : “Herzforschung – Neue Katheterklappe in Tübingen entwickelt”, communiqué de presse de l’université de Tübingen, 16/01/2017 – http://www.medizin.uni-tuebingen.de/Presse_Aktuell/Pressemeldungen/2017_01_16-port-10011-p-218760.html

Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr