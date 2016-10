Nouvelle étape dans la coopération en recherche entre l’Université de Montpellier et l’Université d’Heidelberg

Le 7 octobre 2016, les Présidents de l’Université de Montpellier et de l’Université d’Heidelberg ont signé un accord-cadre de coopération scientifique pour une durée de cinq ans. Le service pour la science et la technologie de l’ambassade à Berlin a accompagné cette initiative dans le cadre d’un colloque scientifique “Age et vieillissement”, organisé en partenariat avec l’Université de Montpellier, l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et l’Université de Heidelberg. La signature de cet accord de coopération scientifique a eu lieu dans le cadre des célébrations du 55ème anniversaire du jumelage entre les deux villes.

1. Un jumelage de longue date

La première convention de jumelage entre Heidelberg et Montpellier a été signée le 13 mai 1961, soit deux ans avant la signature du Traité de l’Elysée. Les échanges qui ont suivi ont donné lieu à la création en 1966 d’un institut culturel allemand, la maison de Heidelberg à Montpellier, puis de son pendant, la maison de Montpellier à Heidelberg en 1986.

L’année 2016 marque donc à la fois les 55 ans du jumelage, les 50 ans de la maison de Heidelberg à Montpellier et les 30 ans de la maison de Montpellier à Heidelberg. Différentes manifestations ont été organisées dans les deux villes tout au long de l’année pour célébrer cette longue coopération. En particulier, du 20 septembre au 8 octobre 2016, une série d’événements regroupés sous le nom de “Fenêtre ouverte sur l’Allemagne” a ainsi été organisée à Montpellier.

Le maire de la ville de Heidelberg, Eckart Würzner, et le maire de la ville de Montpellier, Philippe Saurel, ont signé le 5 octobre 2016, une nouvelle convention de jumelage portant sur le développement économique (coopération entre les parcs technologiques de Montpellier et Heidelberg “BIC” et “Technologiepark”), le numérique, la culture et l’urbanisme.

2. Coopération scientifique entre l’Université de Montpellier, l’Université Paul Valery et l’Université de Heidelberg

a. Colloque “Age et vieillissement”

Le 7 octobre 2016 à Montpellier, l’Université de Montpellier (UM), l’Université Paul-Valery Montpellier 3 (UPVM) et l’Université de Heidelberg, en partenariat avec l’ambassade de France à Berlin et avec le soutien de la COMUE Languedoc Roussillon Universités, ont organisé le colloque “Age and Aging” (“Age et vieillissement”). L’objectif de la conférence était de nouer de nouveaux contacts entre les équipes de recherche des universités de Montpellier et de Heidelberg et d’échanger sur des sujets d’intérêt commun, afin d’initier de nouvelles coopérations. Il a rassemblé une centaine de personnes, dont de nombreux étudiants.

La thématique du vieillissement a été traitée de manière transdisciplinaire, des aspects scientifiques fondamentaux jusqu’aux enjeux sociétaux. Les conférences plénières ont abordé six domaines : éthique sociale, démographie, médecine, psychologie, biologie, et langues et discours. Dans la deuxième partie du colloque, les experts de cinq disciplines (médecine, psychologie, biologie, langues et discours, et anthropologie culturelle) se sont regroupés en ateliers thématiques pour approfondir les sujets abordés.



Ouverture de la conférence “Age and Aging”

b. Signature d’un accord de coopération scientifique

Le 7 octobre 2016 à Montpellier un accord–cadre de coopération entre l’université de Heidelberg et celle de Montpellier a été signé. Il prévoit le développement des échanges de chercheurs, de professeurs, d’étudiants, le développement des programmes de recherche conjoints et l’organisation de manifestations scientifiques sur des thématiques communes.

Cet accord donne une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux villes.

