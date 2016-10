Rencontre trilatérale des comités d’éthiques allemand, anglais et français sur le “genome editing”

La septième rencontre trilatérale des comités d’éthique français, allemand et anglais (Comité Consultatif National d’Ethique – CCNE, Deutscher Ethikrat, et Nuffield Council on bioethics), qui se tient tous les ans alternativement en France, en Angleterre et en Allemagne, a eu lieu le 21 octobre 2016 à Berlin. Elle était dédiée au thème du “genome editing”, désignant les nouvelles techniques de modification génétique, et en particulier CRISPR-Cas9.

La rencontre a été ouverte par les présidents de chacun des comités d’éthique, qui ont souligné l’importance d’un débat publique le plus large possible sur cette question d’actualité.

Peter Mills a présenté le rapport “Genome editing : an ethical review”, publié en septembre 2016 par le Nuffield Council on bioethics. Ce rapport explore le concept et le contexte du genome editing, les perspectives morales, et les applications en santé, en agriculture, sur la faune et les écosystèmes, ainsi que d’autres applications (industrielle, militaire,…). En conclusion, les auteurs fixent deux sujets prioritaires nécessitant une évaluation éthique : les applications en médecine humaine, et celles sur le bétail pour améliorer les systèmes d’élevage et de production de nourriture. Le Nuffield Council on bioethics va à présent travailler sur ces deux questions, et publier des recommandations en 2017.

La suite de la rencontre a été consacrée aux applications du génie génétique dans trois domaines : utilisation sur les plantes, sur les animaux et sur l’humain. Les participants ont en particulier souligné la sensibilité de la question des OGM, et discuté des problèmes éthiques soulevées par le gene drive, ou “forçage génétique”, et ses impacts sur les écosystèmes, ainsi que par la modification génétique des cellules humaines.

De manière générale, les intervenants ont insisté sur la nécessité de réconcilier science et éthique : les considérations éthiques n’auraient pour l’instant que peu d’influence sur le débat public. De plus, l’importance de la diversité des points de vue, et des échanges transnationaux comme celui-ci, a été soulignée.

La prochaine rencontre trilatérale aura lieu en France en juin 2017.

Source : Présence de la rédactrice à la conférence, le 21 octobre 2016 à Berlin

Plus d’informations :

Programme de la rencontre, présentations, et enregistrement audio des discussions : http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/trilaterales-treffen-2016

Le rapport complet “Genome editing : an ethical review” ainsi qu’un résumé sont disponibles sur le site internet du Nuffield Council on bioethics : http://nuffieldbioethics.org/project/genome-editing/ethical-review-published-september-2016/

Précédents articles sur le genome editing : o “Situation du « genome editing » en Allemagne”, Science-Allemagne, 24/03/2016 – http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/biologie-medecine-sante/medecine/situation-du-genome-editing-en-allemagne/ o “Compte-rendu de la conférence annuelle du comité éthique allemand : « Modification du génome humain – nouvelles possibilités et implications éthiques » “, 11/07/2016 – http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/biologie-medecine-sante/focus-compte-rendu-de-la-conference-annuelle-du-comite-ethique-allemand-modification-du-genome-humain-nouvelles-possibilites-et-implications-ethiques/

Rédactrice : Rébecca Grojsman, rebecca.grojsman[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr