Soirée parlementaire sur le thème “Le rôle du parlement allemand dans la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable” le 18 octobre à l’Ambassade de France à Berlin

A l’approche de la COP 22 qui se tiendra à Marrakech en novembre 2016 et signant la fin de l’année de présidence française de la COP, le Service pour la science et la technologie a organisé en partenariat avec l’Institut allemand pour le développement (DIE) une soirée parlementaire sur les questions de climat et de développement durable.

Il s’agit de la deuxième édition de cet évènement, qui fait suite à la soirée parlementaire ayant eu lieu le 4 novembre 2015 [1]. La rencontre s’inscrit dans le cadre du projet “Klimalog” du DIE, un cycle d’évènements sur le thème du climat (conférences, rencontres d’experts, projections de films…) organisés à Bonn et à Berlin, autour de la COP21, et couvrant aussi largement “l’après COP21”. La manifestation a été ouverte par l’Ambassadeur de France à Berlin, Son Excellence Philippe Étienne. La directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international au ministère des Affaires Étrangères , Mme Anne-Marie Descôtes, et le Secrétaire d’État parlementaire Hans-Joachim Fuchtel (Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement) ont tenu une allocution précédant la table ronde, ont évoqué la défis et priorités de la mise en œuvre des objectifs de développement, dans le contexte de l’accord de Paris, de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Puis, la question du rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre de ces objectifs a été largement débatue lors d’une table-ronde, réunissant quatre députés issus des groupes parlementaires représentés au Bundestag Parlement allemand (CDU/CSU (Andreas Jung et Anja Weissgerber), SPD (Carsten Träger), Bündnis 90/Die Grünen (Bärbel Höhn) et Die Linke (Eva Bulling-Schröter)). La discussion était animée par Steffen Bauer, chercheur à la DIE et responsable du projet “Klimalog”. De gauche à droite : Bärbel Höhn (Bündnis 90/Die Grünen), Eva Bulling-Schröter (Die Linke), Steffen Bauer, Anja Weissgerber (CDU/CSU), Carsten Träger (SPD)

