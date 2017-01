Conférence – Électricité, chaleur et transport : enjeux de l’intégration sectorielle à l’Ambassade de France à Berlin, le mardi 28 février 2017

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise à l’Ambassade de France à Berlin, le mardi 28 février 2017, une conférence sur le thème suivant :

Électricité, chaleur et transport :

enjeux et potentiels de l’intégration sectorielle pour la transition énergétique

Pour l’année 2030, des objectifs ambitieux ont été fixés en France comme en Allemagne. Ainsi, les énergies renouvelables devront couvrir 32% de la consommation énergétique finale en France et 30 % en l’Allemagne.

Pour intégrer cette part croissante d’énergies renouvelables, le système électrique devra devenir plus flexible. La transition énergétique nécessitera également de décarboner l’ensemble de l’économie et un usage efficace des ressources.

Pour relever ces défis, des interactions renforcées entre électricité, chaleur et transport apparaissent comme incontournables. Le concept d’intégration sectorielle regroupe ainsi le couplage de différentes solutions technologiques et structurelles, par exemple : les pompes à chaleur, la cogénération, le Power-to-Heat, les transports électriques ou à l’hydrogène, le Power-to-Gas, les réseaux de chaleur, d’électricité ou de gaz, le stockage de l’électricité ou de la chaleur …

La journée du 28 février 2017 sera l’occasion d’échanger sur les visions stratégiques en France et en Allemagne en matière d’intégration sectorielle :

Quels seront les besoins d’interactions entre électricité, chaleur et transport ? A quelles échéances ?

Quelles technologies et infrastructures permettront à la fois une intégration des énergies renouvelables et des transferts optimaux entre énergies ?

Quels modèles d’affaires pourront financer l’intégration sectorielle ?

La manifestation vise à créer un dialogue entre acteurs industriels, scientifiques et institutionnels. Elle s’adresse à l’ensemble du secteur énergétique et de la branche des énergies renouvelables en France et en Allemagne.

Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.



Modalités d’inscription :

Nous vous invitons à noter le 28 février 2017 dans vos agendas et à vous inscrire dès à présent.



Frais de participation :

La participation à la conférence est gratuite pour les adhérents de l’OFATE, les représentants des administrations et la presse (sur présentation d’une carte de presse).

Les frais de participation pour les non-adhérents sont de 520 euros par personne (HT).

Pour vérifier si votre organisation est adhérente à l’OFATE, cliquer ici.

Articles associés: