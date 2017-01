Initiative Energieeffizienz-Netzwerk : constitution de réseaux d’entreprises pour améliorer l’efficacité énergétique

Dans le cadre d’un plan d’action national sur l’efficacité énergétique (Nationaler Aktionsplans Energieeffizienz, NAPE) lancé fin 2014, des réseaux sont mis en place à travers l’Allemagne afin de fédérer différents acteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat sur la thématique de l’efficacité énergétique. En décembre 2016, une centaine de réseaux ’’Energieeffizienz-Netzwerk’’ avait été constitués rassemblant plus de 1 000 entreprises. En l’espace d‘un an, le nombre de réseaux a doublé sachant que l’objectif est d’en atteindre 500 à l’horizon 2020.

La mise en place de ces réseaux entre différentes entreprises d’une région ou d’une même branche d’activité a pour objectif de travailler en commun afin de réduire les besoins énergétiques des entreprises. Ces réseaux peuvent s’établir entre différents sites d’une même entreprise ou des filiales. Des échanges réguliers ainsi que des objectifs communs et consensuels doivent favoriser un partage de savoir bénéfique à l’ensemble des acteurs du réseau. Les acteurs impliqués dans un réseau peuvent être très divers comme le montre celui établi dans la région munichoise : Siemens, BMW, MAN, Deutsche Telekom, Osram et Allianz. Le gouvernement allemand et 21 organisations professionnelles et associations sont à l’initiative du plan d’action NAPE qui fixe pour objectif une réduction de 5 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. La mise en place opérationnelle de ce plan est assurée par l’agence de l’énergie allemande (deutsche Energie-Agentur, dena) équivalent de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en France. Plus d’informations :

Site web de l’Initiative Energieeffizienz-Netzwerk : http://www.effizienznetzwerke.org Source : “Was haben ein Fußballclub, ein Zoo und die Stadtwerke gemeinsam ?”, communiqué de presse commun du BMWi, du BMUB et de l’Initiative Energieeffizienz-Netzwerk, 21/12/2016 – http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=793434.html Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr –www.science-allemagne.fr

