Le KIT et l’entreprise SAP nouent un partenariat stratégique

Depuis le 22 décembre 2016, l’Institut des Technologies de Karlsruhe (KIT, Bade-Wurtemberg) et l’entreprise SAP ont noué un partenariat sur l’enseignement intégrant le numérique, l’entrepreneuriat et la R&D pour des nouveaux outils numériques appliqués à l’économie et la société.

Le KIT est membre du réseau d’alliances universitaires de l’entreprise SAP depuis mai 2016. Ce nouveau partenariat vient renforcer la relation existante. Les deux acteurs vont collaborer sur des projets de R&D, dont les thématiques abordées seront : les réseaux énergétiques, la conduite automatisée, l’industrie 4.0, le Big Data, la cyber-sécurité, la robotique et la traduction automatique. Les activités communes concernant l’entrepreneuriat vont se concentrer sur l’apprentissage par le numérique et le développement de logiciels innovants destinés au domaine administratif dans les instituts de recherche. Les solutions logicielles de SAP pourront être davantage utilisées dans les enseignements du KIT, telles que la plateforme de cloud SAP HANA. De même, en étant sensibilisés aux projets menés par SAP, les étudiants pourront acquérir une meilleure compréhension des produits et des services numérisés, ainsi que des procédés industriels intégrant des outils informatiques. Ainsi, des projets étudiants traiteront de problématiques économiques réelles et mèneront au développement de modèles économiques innovants et à la conception et la réalisation d’exemples de services numérisés. Des enseignements aux niveaux licence et master ainsi que des thèses de doctorat sont envisagés. Source : “KIT und SAP® – strategische Partnerschaft für digitale Lösungen für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft”, communiqué du KIT, 22/12/2016 – http://www.kit.edu/kit/pi_2016_181_kit-und-sap-strategische-partnerschaft-fur-digitale-losungen-fur-wirtschaft-wissenschaft-und-gesellschaft.php Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

