En tant que partenaire du salon WindEnergy Hamburg, qui se tiendra du 27 au 30 septembre 2016, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organisera le mercredi 28 septembre, l’après-midi, un side event intitulé :

Planification et autorisation de parcs éoliens en France et en Allemagne :

opportunités et défis suite aux dernières évolutions réglementaires

À l’occasion de ce side event organisé sur le stand de la société OSTWIND, l’OFATE vous propose de participer à un échange d’experts franco-allemand sur les questions suivantes :

Quels sont les impacts de la réforme 2016 de la loi allemande sur les énergies renouvelables (loi EEG) sur les procédures de planification, notamment en vue de l’introduction d’un système d’appel d’offres ?

Quel est le retour d’expérience de la procédure d’autorisation unique en France ? Quelles opportunités créées, quels chantiers ouverts ?

Quelles leçons peuvent être tirées des expériences pratiques du développement de projets éoliens en France et en Allemagne ?

La manifestation se déroulera en français et en allemand avec traduction simultanée.

La participation à ce side event est gratuite.

Source: Office franco-allemand pour la transition énergétique

