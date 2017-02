Projet européen PECSYS pour développer un module intégré assurant la conversion et le stockage de l’énergie solaire en énergie chimique

A partir de janvier 2017 et durant les quatre prochaines années, le centre Helmholtz pour les matériaux et l’énergie de Berlin (HZB) coordonne un projet européen qui vise à rendre économiquement rentable le stockage de l’énergie solaire sous forme chimique (hydrogène). Pour assurer la rentabilité de ce procédé, le coût de l’hydrogène devra s’établir sous les 5 euros par kilogramme. Les différents partenaires allemands, suédois et italiens vont mettre en place un prototype sur une surface de 10 m² afin d’établir le rendement sur de plus grandes surfaces.