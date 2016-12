La communauté Helmholtz développe une nouvelle technologie d’ordinateur quantique

Au travers du projet “Scalable Solid State Quantum Computing” [1] rassemblant le Centre de recherche de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), l’Université technique d’Aix-la-Chapelle (RWTH, Rhénanie du Nord-Westphalie) et l’Institut des technologies de Karlsruhe (KIT, Bade-Wurtemberg), la communauté Helmholtz souhaite mettre au point un modèle d’ordinateur quantique plus performant que l’état de l’art actuel.

Le projet a pour objectif de développer un ordinateur quantique équipé de plusieurs centaines d’unités d’information quantique (qubits [2]), à base de semi-conducteurs et de supraconducteurs [3]. Les ordinateurs quantiques, couramment dotés d’une dizaine de Qubits, disposent d’une technologie limitée pour des exigences de calcul toujours plus importantes (exemple : simulation numérique de la structure atomique des molécules et des matériaux).



Pour contrôler ces centaines de bits quantiques et effectuer des calculs programmables, il est aussi envisagé de développer une nouvelle technologie de commande électronique.

Le projet est supervisé par le Prof. David Di Vicenzo de l’Institut Peter Grünberg en nanoélectronique théorique (FZJ), et le Prof. Hendrick Bluhm de l’Institut pour l’information quantique (RWTH). Ces deux chercheurs sont les directeurs et fondateurs du consortium JARA instauré entre les deux établissements [4]. Dans le cadre de son initiative de développement des projets innovants et le renforcement de la coopération multidisciplinaire entre ses équipes de recherche, la communauté Helmholtz finance l’équipement à hauteur de six millions d’euros.