Procédé innovant de synthèse d’éthylène à partir d’eau gazeuse

Un projet de recherche ’’eEthylen’’ regroupant divers partenaires vise à produire de l’éthylène par électrochimie à partir de molécules d’eau et de dioxyde de carbone. Ce nouveau procédé serait plus respectueux de l’environnement en ce qu’il permettrait une conversion du dioxyde de carbone.

L’éthylène est largement utilisé pour la fabrication des emballages en plastique. Habituellement, sa synthèse énergivore est réalisée à une température de 800°C à partir de dérivés pétroliers. Ainsi, une nouvelle étude cherche à rendre sa synthèse plus durable en la réalisant par catalyse électrochimique [1] à partir d’eau gazeuse, autrement dit à partir de molécules d’eau et de dioxyde de carbone (CO2). Par ailleurs, le sous-produit engendré par ce processus serait de l’oxygène.

Le défi technologique consiste à optimiser la géométrie des électrodes de la cellule électrolytique. La nanostructure du matériau utilisé doit permettre à la réaction chimique de se produire rapidement pour limiter le nombre de sous-produits et les pertes énergétiques.

Le projet soutenu financièrement à hauteur de 1,5 million d’euros par le ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF) s’inscrit dans un programme d’utilisation du CO2 afin de développer des technologies durables et respectueuses de l’environnement (CO2Plus). Les partenaires institutionnels impliqués sont l’université technique de Berlin, l’université de la Ruhr à Bochum (Rhénanie du Nord Westphalie), l’institut Helmholtz d’Erlangen-Nuremberg (Bavière). La collaboration avec des industriels, Evonik Resource Efficiency GmbH et Siemens AG, doit assurer un transfert technologique et une voie de production industrielle de ce procédé de synthèse novateur de l’éthylène.

[1] Catalyse électrochimique : réaction chimique se produisant entre des ions et des électrons provenant d’un courant électrique.



