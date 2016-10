Initiatives allemandes pour l’intégration des réfugiés dans le monde académique

Près d’un réfugié sur deux arrivé en Allemagne est âgé de moins de 25 ans. L’éducation et la formation jouent donc un rôle crucial dans leur intégration dans la société allemande et sur le marché du travail.

Dans le but de relever ce défi, la Fondation des donateurs pour la science allemande (Stifterverband) [1] a défini deux approches complémentaires : l’apport d’un soutien individuel aux réfugiés, combiné avec la mise en place de structures durables pour permettre la meilleure intégration possible des réfugiés dans le système éducatif.

La Fondation des donateurs pour la science allemande a également défini un plan d’action pour l’intégration en cinq points :

l’apprentissage de la langue,

l’intégration grâce à un coaching individualisé ou en petits groupes,

l’accès à l’enseignement supérieur,

un soutien à l’entrée sur le marché du travail,

un fonds flexible pour l’intégration, permettant d’allouer rapidement des subventions selon les besoins.

Le plan d’action pour l’accès à l’enseignement supérieur prévoit la création de cursus sur trois ans, à l’aide de la plateforme de formation en ligne “Kiron Open Higher Education” [2]. Les deux premières années de cours seront suivies en ligne, la troisième année dans une université partenaire. Les cours proposés en ligne proviennent des meilleures universités, telles que Harvard, Stanford ou le MIT. Pour soutenir cette initiative, la Fondation des donateurs pour la science allemande prévoit la création d’un fonds “Éducation numérique pour les réfugiés”. Un montant de 3000 euros permet de financer une formation de niveau Bac+3 à un étudiant réfugié, ainsi que des cours de langue.

[1] La Fondation des donateurs pour la science allemande (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft) réunit environ 3.000 entreprises, associations d’entreprises, fondations et personnes privées ayant pour objectif de développer la science, la recherche et l’éducation. Le Stifterverband finance ses activités à but non lucratif uniquement par les contributions et dons de ses membres et de ses sponsors.

[2] Voir l’article “Le BMBF soutient la start-up de formations “Kiron” dédiée aux réfugiés”, Science Allemagne, 13/09/2016 – http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/politique-de-la-recherche-innovation/le-bmbf-soutient-la-start-up-de-formations-kiron-dediee-aux-refugies/

Source : “Integration durch Bildung”, communiqué de presse du Stifterverband, 16/09/2016 – https://www.stifterverband.org/integration-durch-bildung

