ITAFORUM 2016 : mieux identifier les risques et les opportunités des innovations

Quelles seront les conséquences de la numérisation sur les emplois, le chômage et la rémunération des salariés ? Quels débats doivent être menés au sujet de la viande in-vitro ? Quels facteurs influencent l’acceptation des robots humanoïdes dans la société ?

L’estimation des conséquences des innovations technologiques s’avère être une mission ardue. Le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) soutient actuellement 25 projets scientifiques dans le cadre du programme “Analyse de l’innovation et de la technique” (Innovations- un Technikanalyse, ITA), pour réfléchir sur ces questions et sur les opportunités et les risques des innovations technologiques.

150 représentants de la science, de la politique et de la société civile ont débattu des résultats obtenus à mi-parcours à l’occasion de l’ITAFORUM 2016 les 31 octobre et 1 novembre 2016 à Berlin. Le but premier de cet évènement est d’entamer une discussion sur les effets potentiels des innovations technologiques et sociales sur la société.

Plus d’informations :

ITAFORUM : https://www.zukunft-verstehen.de/zukunftsforen/aktuelles/itaforum2016

Source : “Chancen und Grenzen von Innovationen erkennen”, Communiqué de presse du BMBF, 31.10.2016 – https://www.bmbf.de/de/chancen-und-grenzen-von-innovationen-erkennen-3506.html

