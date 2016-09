L’Allemagne et la République tchèque s’associent à travers un laboratoire d’industrie 4.0

Le 25 août 2016, le Centre allemand de recherche en intelligence artificielle (DFKI) et l’Institut tchèque pour l’informatique, la robotique et la cybernétique (CIIRC) ont signé à Prague un traité officialisant la création d’un laboratoire commun aux deux instituts sur le sujet de l’industrie 4.0.

Lors de la signature du traité à l’Université de Prague, de gauche à droite : Wolfgang Wahlster (Président et directeur scientifique du DFKI), Bohuslav Sobotka (Ministre-président de la République tchèque), Angela Merkel (Chancelière fédérale), Petr Konvalinka (Recteur de l’Université technique de Prague), Pavel Belobradek (Adjoint du ministre-président à la science, la recherche et l’innovation) et Vladimír Mařík (Directeur du CIIRC) © Vladimir Marik

Ce laboratoire est la concrétisation d’un accord datant d’octobre 2015 entre le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) et le ministère tchèque pour l’Industrie et le Commerce, afin de financer conjointement les projets d’industrie 4.0. Il s’agit d’un laboratoire d’innovation sur la collaboration homme-robot, incluant le développement des robots pour la production industrielle, l’optimisation des procédés de fabrication avec les robots et l’ajustement de la chaîne de production en temps réel.

Il a également pour objectif de favoriser les échanges avec les industries et notamment les PME des deux pays. Dans le cadre d’une conférence des petites entreprises en octobre 2016, un évènement de partenariat sur le sujet de l’industrie 4.0 est prévu pour les entreprises et les acteurs de la recherche. Le BMBF a financé la création de ce laboratoire à hauteur d’un million d’euros.

Source : “Deutsch-tschechisches Industrie 4.0-Labor eingerichtet”, communiqué de presse du BMBF 26/08/2016 – https://www.bmbf.de/de/deutsch-tschechisches-industrie-4-0-labor-eingerichtet-3274.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

Articles associés: