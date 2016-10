Le BMBF annonce le lancement de sa stratégie d’Open Access

Le 20 septembre 2016, le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) a initié la mise en œuvre de sa stratégie d’Open Access. Celle-ci établit notamment une clause d’accessibilité des articles publiés dans des revues scientifiques payantes en ligne et composés de résultats issus de projets de recherche qui reçoivent un financement du BMBF.

La nouvelle stratégie Open Access du BMBF a vocation à déterminer le modèle standard de publication scientifique en Allemagne. Une des mesures importantes de cette stratégie concerne l’introduction d’une clause d’accès libre aux articles scientifiques, pour tous les projets ayant reçu un financement du BMBF. Les articles peuvent être soit publiés directement dans une revue à accès libre, soit enregistrés sur un serveur propre aux instituts de recherche dont émanent ces articles, après une période d’embargo. La Communauté Helmholtz avait engagé une politique en ce sens en juin 2016 [1].

Cette disposition s’ajoute à celle mise en place par le gouvernement fédéral depuis janvier 2014, selon laquelle les auteurs des articles ont un droit à la réutilisation des données scientifiques contenues dans ces articles, suite à la période d’embargo.

De plus, le BMBF a pour intention de soutenir le développement des compétences en matière d’Open Access dans les Länder, au sein des établissements d’enseignement supérieur et des instituts de recherche en Allemagne. Il s’agit d’un sujet sur lequel le BMBF compte rester attentif. Par exemple, il souhaite lancer une concertation pour modifier les formats de publication dans les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche. Par ailleurs, plusieurs éditeurs ont déjà développé des offres d’Open Access ou permettent aux auteurs de publier en accès libre leurs publications une fois que celles-ci ont paru dans des revues scientifiques. Ces initiatives seront appuyées par le BMBF.

