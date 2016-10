Le budget du ministère de la recherche allemand en augmentation pour 2017

Le plan budgétaire du ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (), pour l’année 2017, a été présenté le 6 septembre 2016 par la ministre Johanna Wanka (CDU/CSU), et commenté par les parlementaires à l’occasion d’une session de la commission pour l’éducation, la recherche et l’évaluation de la technologie du parlement allemand le 21 septembre 2016.

Le budget proposé pour 2017 s’élève désormais à 17,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 1,2 milliard d’euros (+7%) par rapport à l’année 2016. L’Allemagne a fait le choix stratégique d’investir massivement dans la R&D et l’innovation pour instaurer des perspectives de croissance à long terme et faire face à la concurrence mondiale. Ceci se traduit par une augmentation constante du budget du BMBF depuis près de dix ans (+6,2% en 2013, +8% en 2014, +8,5% en 2015, +7,2% en 2016).

Trois quarts du budget du BMBF seront consacrés à la recherche, le quart restant à l’éducation. Une dépense de près de 7 milliards d’euros est prévue pour financer la compétitivité du système de recherche et d’innovation. Le pacte pour la recherche et l’innovation, (Pakt für Forschung und Innovation) qui garantit sur la période 2016-2020 une hausse annuelle de 3% des budgets des quatre organismes de recherche (Société Fraunhofer, Communauté Helmholtz, Société Max Planck, Communauté Leibniz) et de l’Agence de moyens pour la recherche (DFG), est respecté. De plus, la stratégie d’excellence est désormais intégrée définitivement dans le budget, ce qui permet de pérenniser la recherche de pointe en Allemagne, et la modification de l’article 91b de la constitution permet à présent d’institutionnaliser les subventions faites aux universités. 750 millions d’euros seront consacrés à la recherche sur les nouvelles technologies, 540 millions d’euros aux sciences de la vie, 512 millions d’euros au climat et à l’énergie, 314 millions d’euros à la recherche fondamentale, 450 millions d’euros sont prévus pour le soutien au transfert de technologies. Lors de cette commission, la ministre Johanna Wanka a souligné que le système de recherche allemande reste reconnu à l’international et attractif pour les chercheurs. Cependant, il a été suggéré de mettre davantage de moyens dans l’éducation (Die Linke) ou dans la numérisation (SPD). Sources : “Forschungshaushalt legt kräftig zu”, Communiqué de presse du Bundestag, 21/09/2016 – http://www.bundestag.de/presse/hib/201609/-/440270



“Bildung und Forschung weiter auf Wachstumskurs”, Communiqué de presse du Bundestag, 24/08/2016 – http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw36-ak-bildung-forschung/436746

