Le futur de l’enseignement numérique… et analogique

La troisième “Nuit du futur” organisée le 24 octobre 2016 par le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) sur le thème “Enseigner, apprendre et vivre dans le monde numérique” a été l’occasion d’une réflexion citoyenne sur le potentiel de l’enseignement numérique et des défis qui l’accompagnent, ainsi que sur ses limites.

L’accompagnement des élèves, la recherche sur les aspects éthiques de la numérisation, ainsi que l’élaboration d’une plateforme de contenus pédagogiques en libre accès ont été jugés comme des éléments fondamentaux de la numérisation de l’enseignement par les quelque 130 participants issus de la politique et de la société civile.

L’enseignement numérique peut faciliter l’apprentissage et le rendre plus efficace, mais du point de vue de beaucoup de participants, il n’est pas pertinent de tout numériser. Malgré le rôle toujours plus grand joué par les outils numériques, ceux-ci ne peuvent se substituer entièrement à l’apprentissage de compétences pratiques, tels que l’utilisation de matériel ou d’outils.

Pour beaucoup, il est nécessaire de constituer un socle de connaissances solide afin de documenter les conséquences de la numérisation, ainsi que de tendre vers une utilisation la plus didactique possible des média numériques. Le rôle des professeurs devrait même gagner en importance, car ils pourront davantage s’impliquer dans les aspects sociaux de la pédagogie.

Les résultats des consultations sur les thèmes “Qu’apprendrons-nous dans le futur ?”, “Comment apprendrons-nous dans le futur ?”, “Qui enseignera dans le futur ?” seront entre autres consignés dans les recommandations du BMBF en matière d’enseignement numérique.

La “Nuit du futur” a eu lieu dans le cadre du troisième “forum du futur” organisé par le BMBF. Plus d’informations : Site du programme “Comprendre le futur” du BMBF : http://www.zukunft-verstehen.de Source : “Die Bildung der Zukunft ist digital – und analog”, Communiqué de presse du BMBF, 26/10/2016 – https://www.bmbf.de/de/die-bildung-der-zukunft-ist-digital-und-analog-3478.html Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

