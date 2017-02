Deux rapports commentent la capacité d’innovation de l’Allemagne

Deux rapports concernant la capacité de l’Allemagne à innover ont été récemment publiés et présentés le 11 janvier 2017 au ministère fédéral pour l’Enseignement et la Recherche (BMBF). Il s’agit d’une part de l’étude “Science Technology and Innovation Outlook 2016” de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que du rapport sur l’innovation du Centre pour la recherche économique européenne (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW), commandé par le BMBF. Les principaux éléments sont résumés ci-dessous.

Étude “Science Technology and Innovation Outlook 2016” (OCDE) :

L’Allemagne se distingue particulièrement dans le classement des pays de l’OCDE par ses dépenses effectuées pour la recherche et le développement, soulignant qu’elles ont dépassé la barre des 3% du PIB en 2015. Ainsi, l’Allemagne fait partie des cinq pays qui consacrent le plus de moyens financiers à la R&D à l’échelle mondiale. Dans des domaines qui prendront encore de l’ampleur, tels que l’énergie et l’environnement, l’Allemagne figure même dans les trois premiers, aux côtés des États-Unis et du Japon. Six domaines sont identifiés par l’OCDE comme des tendances mondiales avec fort potentiel de R&D :

économie et société numériques

économie et énergie durables

innovations dans le monde du travail

vivre en bonne santé

mobilité intelligente

sécurité civile

Ces thèmes sont déjà intégrés dans la nouvelle stratégie High-Tech [1]. La coopération internationale prend de plus en plus d’importance, dans un contexte où un tiers des investissements de R&D est effectué par des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE. L’étude souligne qu’une des forces de l’Allemagne est une bonne coopération entre la recherche privée et publique. Cependant, un des défis identifié par cette étude est le financement des jeunes entreprises, notamment par un capital initial.

Rapport sur l’innovation du ZEW :

En 2015, l’Allemagne a consacré 157 milliards d’euros à l’innovation, et consacre 3% de son PIB à des activités de R&D. Investir dans la R&D s’avère être profitable : les entreprises proposant des produits innovants ont augmenté leur chiffre d’affaire de 8%, soit 710 milliards d’euros au total en 2015.

[1] Voir l’article “Nouvelle stratégie High-Tech du gouvernement fédéral allemand”, Science Allemagne, 15/09/2014 – http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/politique-de-la-recherche-innovation/nouvelle-strategie-high-tech-du-gouvernement-federal-allemand/

Plus d’informations :

Étude de l’OCDE : http://www.oecd.org/science/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm

Rapport du ZEW : http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/mip/16/mip_2016.pdf

Source : “Deutschlands Innovationskraft wächst”, Communiqué de presse du BMBF, 11/01/2017 – https://www.bmbf.de/de/deutschlands-innovationskraft-waechst-3782.html

Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr