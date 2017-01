Près de 13 000 qualifications obtenues à l’étrangers reconnues comme équivalentes en Allemagne en 2015

De nombreux artisans, entreprises, mais aussi des hôpitaux et des structures de soin, ont souhaité avoir recours à du personnel qualifié à l’étranger. C’est pour cette raison que le ministère fédéral allemand de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) a mis en place avec succès une procédure visant à faire reconnaître les diplômes étrangers.

Selon l’office fédéral allemand des statistiques (Statistiche Bundesamt), 12 669 diplômes étrangers ont ainsi été reconnus en Allemagne au cours de l’année 2015, permettant à leurs titulaires d’exercer la profession pour laquelle ils ont été qualifiés dans leur pays d’origine.

Depuis 2012, plus de 196 000 entretiens d’orientation ont été réalisés dans le cadre du programme “Intégration par la qualification” par l’office fédéral des migrations et des réfugiés et les chambres de commerce. En 2016, 40% de ces entretiens ont été réalisés avec des réfugiés.

En 2015, 17 112 demandes de reconnaissance d’équivalence de diplômes ont été effectuées. 23% d’entre elles ont été jugées partiellement équivalentes, et seulement 2,6% concluaient à une non-équivalence du diplôme étranger en Allemagne.

Les compétences des demandeurs peuvent également être validées partiellement ou totalement lors d’évaluations réalisées auprès d’experts.

Depuis décembre 2016, le BMBF soutient par son programme “Aide à la reconnaissance”, ceux qui souhaitent faire reconnaître leur diplôme (à condition qu’ils ne bénéficient pas d’un autre type d’aide par ailleurs). Les coûts engendrés par les démarches entreprises (coûts de traduction, frais divers) sont pris en charge à hauteur d’un montant maximum de 600 euros.

Source : “12.669 im Ausland erworbene Qualifikationen wurden 2015 als voll gleichwertig anerkannt”, Communiqué de presse du BMBF, 10/01/2017 – https://www.bmbf.de/de/12-669-im-ausland-erworbene-qualifikationen-wurden-2015-als-voll-gleichwertig-anerkannt-3772.html

Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr