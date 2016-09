Un centre de recherche germano-africain en sciences sociales

Le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) souhaite renforcer la coopération avec l’Afrique subsaharienne dans le domaine des sciences sociales. Cette coopération concerne la recherche de pointe, et s’inscrit dans le long terme.

Cette coopération se concrétise avec l’ouverture du “Centre International d’études avancées en humanités et sciences sociales Maria Sybilla Merian” dans un pays d’Afrique subsaharienne, dans lequel chercheurs allemands et africains mèneront conjointement des recherche dans le domaine des sciences sociales de leur choix. Ceci permet aux chercheurs de tisser des liens étroits entre eux et entre les instituts ou universités de leurs pays respectifs. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie “Afrique” du BMBF.

Il s’agit du troisième projet de centre d’études avancées en sciences sociales Maria Sybilla Merian en dehors de l’UE, après l’ouverture récente d’un centre en Inde et le projet d’un centre couvrant la zone Amérique latine-Caraïbes prévu pour le début de l’année 2017. L’ouverture d’un tel centre permet d’aborder certaines thématiques avec un regard croisé, ainsi que des méthodologies et des perspectives différentes.

Dans un premier temps, les universités et instituts de recherche allemands peuvent répondre à un premier appel à projets pour participer à la conception du de ce centre de recherche.

Plus d’informations :

