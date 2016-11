Un meilleur équipement technique pour la police et les pompiers

En cas de catastrophe naturelle ou d’accidents majeurs, les services de secours et la police doivent être équipés en conséquence, et la modernité des équipements est un enjeu important pour la protection et le sauvetage de la population civile. C’est pourquoi le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) décide de soutenir la recherche dans le domaine des technologies d’équipement, un domaine interdisciplinaire mêlant matériaux, robotique, numérique et technologie de capteurs.

Ainsi, le BMBF accordera des subventions à douze projets de recherche. Ces projets de recherche font partie du programme “Recherche pour la sécurité civile”. Le BMBF y consacrera 18 millions d’euros, sur une période de trois ans. Un exemple de domaine de recherche est l’établissement de diagnostics d’états des lieux de situations au sol, dans l’eau et dans l’air, notamment à l’aide d’de systèmes volants sans pilote (drones) qui permettrait aux secours d’avoir un bon aperçu de terrains dans lesquels la visibilité est moindre, par exemple en cas de sauvetage en mer. Le développement de robots évoluant en milieu marin permettant la détection de pétrole et de poisons pourraient limiter les dommages à l’environnement en y réagissant plus rapidement. De la même manière, les projets de recherche auxquels le BMBF porte son soutien pourront également développer des instruments de détection de départs de feu, ou encore des vêtements de protection plus performants. Source : “Bessere Ausrüstung für Feuerwehr und Polizei”, Communiqué de presse du BMBF, 27/10/2016 – https://www.bmbf.de/de/bessere-ausruestung-fuer-feuerwehr-und-polizei-3484.html Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

