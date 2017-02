MATh.en.JEANS 2017 du 03 au 06 avril 2017 – Lycée Français de Düsseldorf – Université de Duisburg-Essen

Chaque année dans plusieurs lycées français de France et d’Europe, ont lieu des ateliers MATh.en.JEANS.

Un(e) chercheur(se) en mathématiques d’une université voisine présente des sujets aux élèves. Les élèves se mettent alors dans la peau d’un chercheur. Ils travaillent en équipe tout au long de l’année, cherchent, avancent, stagnent… Ils découvrent le questionnement, la patience de chercher, le plaisir de trouver !

Au printemps, les élèves se réunissent lors d’un congrès, afin de présenter leurs résultats devant leurs pairs.

Le congrès

Cette année, le congrès est organisé par le lycée français de Düsseldorf, en partenariat avec l’université de Essen et avec l’aide de notre chercheuse Fleurianne Bertrand.

Des élèves de divers lycées français européens (Turin, Vienne, Stockholm, Milan, Copenhague, Varsovie, Naples, Berlin, Prague) vont être accueillis pendant 3 jours et demi.

C’est l’occasion pour les participants de présenter leurs recherches devant un public d’élèves, de professeurs et de chercheurs, d’échanger leurs points de vue. Ils partageront leur travail avec la communauté du lycée français de Düsseldorf, les étudiants et chercheurs de l’université de Essen, et des élèves d’écoles allemandes de la région.

Les présentations orales des élèves à l’université alterneront avec des conférences de chercheurs, des stands d’animation afin d’expliquer concrètement les recherches. Des moments de détente et de découverte comme par exemple un jeu de piste dans la ville de Düsseldorf et une soirée théâtre présentée par la troupe du lycée français de Düsseldorf.

Le lycée

Ce projet touche la communauté du lycée français de Düsseldorf.

En effet, les élèves, participants ou non au congrès, s’investissent dans l’organisation, en vendant des crêpes pour faire baisser le budget, en montant une petite vidéo afin de chercher des sponsors, en encadrant les participants lors de leur présentation de stands au LfdD.

Tous les élèves, du primaire au lycée, seront bien sûr invités à visiter les stands des chercheurs en herbe, accompagnés de leurs professeurs. Nous comptons également sur les parents d’élèves pour organiser des goûters, et pour venir voir les productions des élèves.

Les enseignants aussi sont mobilisés : ces journées seront dédiées aux mathématiques, mais la contribution de toutes les matières sera la bienvenue !

