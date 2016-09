Synthétiser du dihydrogène à l’aide de cristaux pyroélectriques

Les chercheurs du groupe “Pyroconvert” du centre de technologie Fraunhofer pour les semi-conducteurs (THM) de Freiberg (Saxe) ont démontré la possibilité de produire du dihydrogène à l’aide de cristaux pyroélectriques.

Les matériaux pyroélectriques réagissent à une élévation de température par une variation de polarisation électrique temporaire générant une différence de potentiel, et donc une charge électrique. Les chercheurs du THM ont eu l’idée d’utiliser cette charge pour faire réagir les ions hydrogènes et oxygène dissous dans l’eau pour produire du dioxygène et du dihydrogène gazeux.

Le dispositif expérimental consistait à réduire des cristaux pyroélectriques de titanate de baryum (BaTiO3) en poudre afin d’accroître leurs surfaces fonctionnelles de réaction, puis à les placer dans de l’eau soumise à des variations de température de l’ordre de 40 à 70 °C. Après plusieurs cycles de réchauffement/refroidissement, du dihydrogène gazeux a pu être détecté.

Cette première réussite prouve la validité de cette méthode et ouvre la voie à de nouvelles recherches pour tenter d’augmenter les quantités de dihydrogène produites, qui restent pour le moment très faibles. Les chercheurs espèrent pouvoir démontrer, à terme, la viabilité économique d’un tel procédé pour, par exemple, récupérer et valoriser la chaleur fatale de climatiseurs ou de gaz d’échappements.

Plus d’informations :

Site du THM (en anglais et allemand) : www.thm.fraunhofer.de

Source : “Mit Kristallen regenerativ Wasserstoff erzeugen – Preisgekrönte Idee für die Nutzung von Niedertemperaturabwärme”, Communiqué de presse de la société Fraunhofer, 23/08/2016 – http://www.iisb.fraunhofer.de/en/press_media/press_releases/pressearchiv/archiv_2016/E-MRS_Tagung_2016.html

Rédacteur : Sean Vavasseur, sean.vavasseur[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr