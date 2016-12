Un nouveau Centre en recherche des matériaux pour l’énergie sur le site du KIT

Le 23 novembre 2016 a été inauguré le nouveau Centre d’ingénierie des matériaux pour les systèmes énergétiques (MZE) sur le site de l’Institut des technologies de Karlsruhe (KIT, Bade-Wurtemberg) en présence de la ministre de la Science, de la Recherche et de l’Art du Land de Bade-Wurtemberg, Theresia Bauer.

Ce nouveau Centre aura pour cœur de métier l’ingénierie des matériaux pour développer des outils innovants pour la conversion et le stockage de l’énergie, afin de relever le défi technique de la transition énergétique dans laquelle l’Allemagne est engagée.

Les recherches menées au sein du Centre se positionnent aussi bien au niveau fondamental à l’échelle moléculaire, qu’au niveau appliqué en considérant le dispositif fini. Cent-cinquante scientifiques y travaillent en novembre 2016, dont des chimistes, des physiciens et des experts en électrotechnique et en génie des procédés. Le Centre est équipé d’outils de simulation, de modélisation et de caractérisation des matériaux pour les systèmes énergétiques, et en particulier d’un équipement de tomographie à haute résolution et d’un dispositif de microscope électronique à balayage couplé avec une sonde ionique focalisée.



Parmi les applications envisagées, sont évoquées des batteries électriques rechargeables à haute densité d’énergie et de puissance pour des applications d’électromobilité, des batteries avec une durée de vie allongée et un cycle de charge-décharge réduit pour le stockage stationnaire, ainsi que des cellules solaires, en particulier des cellules organiques, comme source d’électricité. Il s’agit également de développer des procédés de fabrication, économiquement pérennes pour une production de masse, pour les matériaux innovants appliqués aux systèmes énergétiques.

La création de ce centre a coûté 27,4 millions d’euros, financés à moitié par le gouvernement du Bade-Wurtemberg et le gouvernement fédéral.

Source : “Materialwissenschaftliches Zentrum am KIT eröffnet”, communiqué de presse du KIT, 23/11/2016 – http://www.kit.edu/kit/pi_2016_161_materialwissenschaftliches-zentrum-am-kit-eroeffnet.php

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr