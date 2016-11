Un nouveau laboratoire pour répondre aux enjeux de la performance énergétique des matériaux

Après trois années de construction, le laboratoire d’étude énergétique des matériaux (“Energy-Materials In-Situ Laboratory”, EMIL), intégré à l’équipement de rayonnement synchrotron BESSY II sur le campus de Berlin-Adlershof, a été inauguré le 31 octobre 2016 en présence de la ministre fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF), Johanna Wanka.

EMIL est un laboratoire appartenant à la communauté des instituts de recherche Helmholtz et la société Max-Planck. L’Institut Fritz-Haber de la société Max-Planck, qui mène des activités de recherche en physique et chimie moléculaire et l’Institut Max-Planck pour la conversion chimique de l’énergie opéreront sur le site. Le Centre Helmholtz pour les matériaux et l’énergie de Berlin (HZB) y étudiera de nouveaux matériaux sous forme de couches minces pour des domaines d’applications tels que les cellules photovoltaïques, l’énergie solaire thermique, ainsi que les technologies de l’information. Davantage d’économies d’énergie peuvent être atteintes par une meilleure connaissance des matériaux et de leurs performances énergétiques.

Grâce à l’établissement de ce laboratoire, adossé à l’équipement BESSY II, les chercheurs pourront étudier les matériaux sur une grande gamme d’énergie, aussi bien en surface qu’en volume. D’autres équipements pourront être utilisés sur place pour d’autres analyses des propriétés des matériaux pour en améliorer leur conception et élargir leur domaine d’application. Vingt bâtis de dépôts de matériaux sous ultravide sont à disposition, les échantillons résultants peuvent ensuite être transférés dans les mêmes conditions de pression et de température à des instruments d’analyse. Les infrastructures seront accessibles aux professionnels extérieurs et des experts du EMIL seront présents sur place pour les assister.

Pour le lancement de ce laboratoire, le BMBF a investi 6,1 millions d’euros, le HZB, 6,5 millions d’euros et la société Max-Planck, 7,6 millions d’euros.

Source : “2000 Quadratmeter großer Laborkomplex für die Erforschung neuer Energie-Materialien eröffnet”, communiqué de presse du HZB, 01/11/2016 – http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14561 ;sprache=de ;typoid=3228

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr