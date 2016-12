Compte-rendu de la soirée Wikistage – “Le monde en 2035”

Le 12 décembre 2016 s’est tenue à l’ambassade de France une conférence ouverte au grand public organisée par le service pour la science et la technologie en partenariat avec la société Wikistage, afin de marquer l’anniversaire de l’adoption de l’accord de Paris un an plus tôt. Cinq intervenants allemands et trois intervenants français étaient invités à parler de leur vision du futur en 2035, en se projetant 20 ans après la signature de l’accord de Paris. L’évènement s’est déroulé selon le format promu par Wikistage, c’est-à-dire sous la forme d’interventions individuelles d’une dizaine de minutes.

Les experts invités présentaient des profils différents et étaient tous engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique au niveau académique, entrepreneurial ou à titre bénévole. La conférence s’est déroulée en deux parties, chaque partie se terminant par 15 minutes de questions du public.

Première partie :

Daniel Dahm – Expert en développement durable

Dominik Wind – Co-fondateur des camps Open State, proposant de découvrir comment vivre selon des alternatives écologiques et durables

Frédéric Le Manach – Expert sur les problématiques de pêche et de protection de l’océan

Prisca Merz – Co-initiatrice de l’initiative publique européenne End Ecocide, pour la reconnaissance juridique du concept d’écocide

Deuxième partie :

Martin Weber – Fondateur d’Infarm, compagnie spécialisée dans l’agriculture urbaine et verticale

Agathe Roubaud – Co-présidente de l’université populaire de permaculture et coordinatrice de l’initiative Incroyables Comestibles en France

Rainer Hascher – Architecte engagé pour des constructions durables et écologiques

Laurent Georgeault – Expert en économie circulaire

Malgré un constat plutôt sombre et alarmiste de ce que pourrait être le futur, entre catastrophes naturelles, crise alimentaire d’ampleur et explosion du nombre de réfugiés climatiques, des visions proposant des solutions originales et crédibles pour limiter et même inverser l’impact négatif de l’Homme sur son environnement ont été présentées. Le retour à une vie rythmée par les différentes saisons, le développement de l’agriculture locale, la permaculture, le recours au télétravail, la défense juridique international de l’environnement ou encore la mise en place d’infrastructures efficaces pour la distribution de chaleur et de froid font partie des différentes solutions proposées. Enfin, certains intervenants ont présenté des initiatives déjà existantes destinées à remodeler le futur, telles que l’agriculture urbaine, le recours à des bâtiments respectueux de l’environnement ou la sensibilisation des enfants au développement durable.

Les intervenants convergeaient tous sur l’idée que le monde est à un carrefour important de son histoire et qu’il convient de prendre les mesures adéquates au plus vite. Par ailleurs, bien que des tendances globales, sociales et politiques, se profilent lentement, il est également crucial de s’engager de manière individuelle.

