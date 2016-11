Dominik Wind, un passionné de technologie durable.

Dominik Wind est un consultant et concepteur stratégique passionné par la technologie durable et le design critique. Il a co-fondé Open-State ainsi que Open State Strategies, deux organisations dédiées à résoudre les problèmes complexes en créant des expériences transformatrices et des think-tanks. Avec son équipe et en collaboration avec OuiShare, il a initié POC21, un colloque de 7 semaines en vue des négociations climatiques de la COP21 à Paris fin 2015. Dans un superbe château français, il a réuni plus de 300 ingénieurs, concepteurs, et Scientifiques qui ont développé 12 technologies de mode de vie durables, explorant de nouvelles manières de co-vivre et de co-faire en même temps. Dominik Wind est un conférencier régulier à l'Université de Potsdam, l'Institut Hasso-Plattner ainsi que l'École de design HPI Thinking. Dominik Wind interviendra le 12 décembre dans le cadre de la manifestation: “2035, le monde après l´Accord de Paris sur le climat”. Dominik Wind est un consultant et concepteur stratégique passionné par la technologie durable et le design critique. Il a co-fondé Open-State ainsi que Open State Strategies, deux organisations dédiées à résoudre les problèmes complexes en créant des expériences transformatrices et des think-tanks. Avec son équipe et en collaboration avec OuiShare, il a initié POC21, un colloque de 7 semaines en vue des négociations climatiques de la COP21 à Paris fin 2015. Dans un superbe château français, il a réuni plus de 300 ingénieurs, concepteurs, et Scientifiques qui ont développé 12 technologies de mode de vie durables, explorant de nouvelles manières de co-vivre et de co-faire en même temps. Dominik Wind est un conférencier régulier à l'Université de Potsdam, l'Institut Hasso-Plattner ainsi que l'École de design HPI Thinking.