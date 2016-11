Laurent Georgeault: comprendre, mesurer et agir pour l’économie circulaire

Laurent Georgeault interviendra le 12 décembre dans le cadre de la manifestation: “2035, le monde après l´Accord de Paris sur le climat”.

Laurent Georgeault, ingénieur de l’Université de Technologie de Troyes, est chargé de mission au sein de l’Institut d’économie circulaire à Paris. Après dix ans au service du développement économique territorial, ce spécialiste de l’analyse des flux de matière, de l’écologie industrielle et de l’économie de fonctionnalité anime les ateliers de travail thématiques auprès d’industriels, collectivités et associations en vue de définir des avancées réglementaires pour engager la France dans une économie circulaire. Finalisant un doctorat à la Sorbonne, il travaille à la traduction opérationnelle des concepts et au développement d’éléments programmatiques à destination des politiques publiques.

