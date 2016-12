Le réseau ICOS, un moyen d’acquérir des données pour protéger le climat

A l’échelle européenne, 15 pays sont impliqués dans la construction d’un réseau de mesure ’’Integrated Carbon Observation System’’ (ICOS) pour observer l’influence sur le climat des gaz à effet de serre, tout comme l’impact des mesures entreprises pour en limiter les conséquences. Dernièrement, une nouvelle station de mesure vient d’être inaugurée en Allemagne à Gartow (Basse-Saxe).

Pour améliorer la connaissance des émissions de gaz à effet de serre et leurs échanges entre océan, atmosphère et écosystèmes, un réseau européen de stations de mesures ICOS (Integrated Carbon Observation System) a été mis en place depuis plus de 20 ans. Les données acquises sont mises à disposition de la communauté scientifique et d’utilisateurs intéressées par le traitement de ces données. Les résultats obtenus permettent de prendre des mesures en Europe pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

La mise en service, dans le réseau de météorologie allemand, d’une nouvelle station de mesures à Gartow (Basse-Saxe), a été réalisée par écrans interposés depuis la Bavière par le secrétaire d’Etat parlementaire du Ministère de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF), Stefan Müller, et le ministre fédéral des transports et des infrastructures numériques (BMWi), Alexander Dobrindt.

Durant les cinq dernières années, le BMBF a investi 16 millions d’euros dans le développement du réseau allemand ICOS. Ceci a permis la construction de 4 stations de mesures atmosphériques, 15 stations de mesures permettant d’observer l’évolution des écosystèmes, 2 observatoires marins et 2 laboratoires.

Station de mesures dans la forêt de Hohe Holz (Saxe-Anhalt) – © Corinna Rebmann (UFZ Leipzig)

Plus d’information :

Site web du réseau allemand ICOS (en allemand et en anglais) – http://www.icos-infrastruktur.de/

Source : “Intelligente Daten – wie wirkt der Klimaschutz ?”, Communiqué de presse du BMBF, 05/12/2016 – https://www.bmbf.de/de/intelligente-daten-wie-wirkt-der-klimaschutz-3685.html

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr