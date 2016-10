Récupérer le phosphore des eaux usées de l’aquaculture

Le projet PELIKLA [1] de l’agence allemande pour l’agriculture et l’alimentation (BLE), porté par un consortium composé, entre autres, de l’institut pour les pêcheries d’eau douce (IfB) de Potsdam-Sacrow (Brandebourg) et de l’entreprise Spranger Kunststoffe, vient de s’achever. Il a permis de développer une nouvelle méthode de récupération du phosphore contenu dans les eaux usées issues des bassins d’aquaculture.

Le procédé consiste à introduire un liant, un composé d’hydroxyde de calcium et de chlorure de fer(III), dans un bassin de récupération des eaux usées et à laisser reposer la solution. Après 30 minutes de réaction, 88,4% du phosphore présent est lié et peut aussi être récupéré sous forme de boue phosphatée. Dans le cas de l’installation pilote générant 12 m2 d’eau usée par jour, il est possible de produire 0,5 m3 de boue phosphatée par jour (contenant 100 g de phosphore pur). Sur une année de production, c’est donc 35 kg de phosphore qu’il est possible de récupérer, pour ensuite le valoriser sous forme d’engrais agricole par exemple.

Le projet a été soutenu par le programme d’innovation du ministère fédéral allemand de l’Agriculture et de l’Alimentation (BMEL). Une seconde phase de test de deux ans doit désormais débuter pour rendre le procédé commercialisable.

[1] PELIKLA signifie “Développement d’un procédé pratique d’élimination du phosphore des eaux usées provenant d’installations fermées de culture d’organismes aquatiques” (en allemand : “Entwicklung eines praxistauglichen Verfahrens zur Phosphor-Elimination im Ablaufwasser geschlossener Kreislaufanlagen zur Kultivierung aquatischer Organismen”).



Site du BLE (en anglais et allemand) : www.ble.de

Site de l’IfB (en anglais et allemand) : www.ifb-potsdam.de

Source : “Aquakultur kann Phosphor nachhaltig nutzen : Wissenschaftler entwickeln Rückführungsmethode”, Communiqué de presse du BLE, 21/09/2016 – http://www.ble.de/DE/08_Service/03_Pressemitteilungen/2016/160921-Phosphor.html



Rédacteur : Sean Vavasseur, sean.vavasseur[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr – @SeanVavasseur