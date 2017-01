Deux laboratoires d’apprentissage en cyber-sécurité de la société Fraunhofer inaugurés

Le 11 et 13 janvier 2017, la société Fraunhofer a inauguré deux laboratoires d’apprentissage, portant respectivement sur la cyber-sécurité appliquée aux infrastructures critiques en partenariat avec l’Université des Sciences Appliquées de Zittau/Görlitz (Saxe) et sur la cyber-sécurité concernant les systèmes embarqués et l’internet des objets avec l’Université technique de Bavière orientale (OTH) à Weiden (Bavière).

Ces laboratoires d’apprentissage sont des établissements de formation continue. L’objectif est de pallier le manque de compétence professionnelle dans le domaine de la cyber-sécurité au sein des entreprises et des institutions publiques [1]. Les formations se déroulent dans les laboratoires des universités des sciences appliquées partenaires, en présence de chercheurs des instituts Fraunhofer et des universités. Les méthodes enseignées ont vocation à être appliquées ensuite dans les organisations auxquelles les participants appartiennent.

L’Institut Fraunhofer de recherche en sécurité appliquée et intégrée (AISEC) est le coordonnateur principal du laboratoire d’apprentissage de Weiden. Il s’adresse à l’industrie, grandes entreprises comme PME et au secteur public. Il a pour principale mission de transmettre les compétences adéquates à une bonne analyse du niveau de sécurité d’une infrastructure, reconnaître une attaque et réagir de manière proportionnée par des mesures de défense. Une antenne de l’Institut Fraunhofer AISEC s’ouvre à Weiden sous la direction du professeur Andreas Aßmuth. Le laboratoire d’apprentissage a été inauguré en présence de la direction de l’Institut Fraunhofer AISEC, de la direction de l’OTH et du membre du Parlement fédéral Albert Rupprecht.

A Zittau/Görlitz, le laboratoire d’apprentissage a pour objectif le développement de nouveaux outils pour la sécurité informatique appliqués aux infrastructures critiques (sites de production et de distribution d’énergie, télécommunications, défense, banques, infrastructures de logistique…), en observant les failles des systèmes. Le public visé comprend des responsables de sécurité et des managers dans l’informatique, déjà sensibilisés aux questions de cyber-sécurité. Le professeur Jörg Lässig de l’unité de formation et de recherche en électrotechnique et informatique de l’Université des Sciences Appliquées de Görlitz/Zittau va mener la collaboration avec un groupe de chercheurs de l’institut Fraunhofer d’optronique, de technologie des systèmes et d’exploitation de l’imagerie (IOSB) en sécurité informatique des infrastructures critiques. L’institut Fraunhofer des technologies pour les médias numériques va également mettre en place une plateforme internet pour évaluer les résultats des apprenants et permettre ainsi une estimation de la progression de leurs compétences professionnelles. L’inauguration de ce laboratoire d’apprentissage s’est effectuée en présence, notamment, de la ministre fédérale de la Recherche et de l’Enseignement (BMBF), Johanna Wanka et du professeur Reimund Neugebauer, président de la société Fraunhofer.

En tout, ce sont six laboratoires d’apprentissage dans le domaine de la cyber-sécurité qui sont prévus. Le BMBF les finance à hauteur de 6 millions d’euros par an.

[1] Voir article Science-Allemagne “La société Fraunhofer rassemble ses compétences dans la cybersécurité”, 31/10/2016 : http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/la-societe-fraunhofer-rassemble-ses-competences-dans-la-cybersecurite/

