Le 13 décembre 2016 s’est tenu à Berlin la deuxième édition de la conférence franco-allemande du numérique, au sein du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi). L’évènement s’est tenu en présence de la Chancelière fédérale Angela Merkel, du président de la République François Hollande, des ministres en charge de l’économie et des finances, Sigmar Gabriel et Wolfgang Schäuble côté allemand et Michel Sapin côté français et enfin, d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État au Numérique et à l’Innovation.

L’évènement a rassemblé 300 représentants des start-up, des entreprises et grands groupes et des institutions publiques. Il était structuré en deux séquences principales, l’une constituée d’ateliers avec les acteurs de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat et l’autre politique avec les discours officiels.

Pour e qui concerne les aspects de recherche, la conférence a été l’occasion de renforcer de la coopération entre les plateformes pour le développement de l’industrie numérisée, l’Alliance pour l’Industrie du Futur côté français et la plateforme Industrie 4.0 côté allemand. L’Académie franco-allemande pour l’Industrie du Futur portée par l’Institut Mines-Télécom et l’Université technique de Munich (TUM, Bavière) ainsi que l’Institut pour l’Industrie du Futur rassemblant l’École des Arts et Métiers de Metz (ENSAM) et l’Institut des Technologies de Karlsruhe (KIT, Bade-Wurtemberg) ont été cités en exemple, notamment par Michel Sapin, comme des réalisations concrètes dans le domaine de la recherche et de la formation pour préparer le futur de l’économie numérique. Par ailleurs, Michel Sapin a salué le développement des collaborations entre la France et l’Allemagne dans les domaines de la nanoélectronique, du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle, du logiciel libre et de la cyber-sécurité.

En ce qui concerne les questions d’innovation, Daniel Stürzebecher, point de contact national allemand du programme Horizon 2020 en charge des PME et Claire Ferté, point de contact national français Horizon 2020 en charge des technologies de l’information et de la communication ont présenté les instruments de soutien à l’innovation dans les start-up aux les clusters allemands et aux pôles de compétitivité français dans le cadre d’Horizon 2020 et de COSME [1].



L’innovation ouverte a également été l’objet d’une session présentée par François Pellegrini, vice-président en charge du numérique de l’Université de Bordeaux et président du pôle Aquinetic. Dans l’économie de biens immatériels comme celle du logiciel libre, l’innovation ouverte invite à réviser les stratégies de gouvernance en mettant de côté la rente technologique, la création de valeur s’effectuant davantage sur la connaissance. Elle est surtout intégrée dans les nouvelles industries créatives plutôt que dans les industries anciennes.

Les sujets majeurs abordés pendant la session politique ont concerné la mise en place d’un fond d’investissement public-privé européen d’un milliard d’euros afin de soutenir les start-ups dans leur phase de croissance et d’un label européen ESCloud pour certifier du niveau de sécurité des offres de service de cloud informatique.

