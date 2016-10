La communauté Helmholtz lance une initiative en faveur du partage des données de recherche

La communauté des centres de recherche Helmholtz a établi une feuille de route en matière d’utilisation des données de recherche [1]. Au travers de la “Helmholtz Data Federation” (HDF) [2], elle soutient le développement d’une infrastructure de données de recherche qui soit accessible et connectée à l’échelle nationale, et intègre dans le même temps l’initiative mondiale “Research Data Alliance” (RDA).

Le nombre de données produites et échangées à travers les expérimentations et les simulations de recherche est en constante augmentation. Cette quantité croissante de données nécessite des outils de stockage et d’analyse toujours plus poussés. Dans sa feuille de route intitulée “Améliorer l’utilisation des informations comme ressource”, la communauté Helmholtz affiche son intention d’agréger et de conserver les données de ses recherches sur une infrastructure dédiée, et de garantir un large accès à ces données afin qu’elles puissent être réutilisées par les scientifiques et au profit de la société.



La communauté Helmholtz soutient ainsi la recherche dans le domaine des technologies de l’information afin de développer des infrastructures pour la gestion des données de recherche. La HDF, coordonnée par le KIT et financée à hauteur de 49,5 millions d’euros jusqu’en 2021, s’inscrit dans cet objectif. Le fonctionnement de cette fédération se base sur trois éléments :

des logiciels innovants de gestion de données,

des structures informatiques de pointe pour le stockage et l’analyse des données,

un accompagnement des utilisateurs.

Il est prévu de construire une unité de stockage équipée d’une mémoire de l’ordre de la dizaine de péta-octets et de dizaines de milliers de cœurs dans les processeurs.

A partir de la HDF, la communauté Helmholtz souhaite voir émerger une infrastructure nationale de données de recherche qui concernerait tout le système de recherche allemand. Elle pourrait ainsi être rattachée au futur Cloud européen d’Open Science (EOSC) [3]. La communauté a d’ores et déjà intégré la RDA au niveau mondial.

[1] Feuille de route de la communauté Helmholtz en matière d’utilisation des données de recherche (en allemand) : https://www.helmholtz.de/os-positionspapier/

[2] Six centres Helmholtz traitant de cinq sujets de recherche différents sont à ce jour partenaires de la HDF : l’Institut Alfred Wegener (AWI) pour les sciences polaires et marines, le synchrotron DESY, le Centre de recherche sur les ions lourds (GSI), le Centre allemand de recherche contre le cancer (DKFZ), le Centre de recherche de Jülich (FZJ) et l’Institut de Technologie de Karlsruhe (KIT).

[3] Page d’informations à propos du EOSC sur le site de la Commission Européenne (en anglais) : http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud

Plus d’informations :

Projet de recherche mené par la communauté Helmholtz pour la gestion des données de recherche (en anglais) : http://www.helmholtz-lsdma.de/

Sources :

“Digitale Forschungsdaten offen zugänglich machen”, communiqué de presse de la communauté Helmholtz, 12/10/2016 – https://www.helmholtz.de/aktuell/presseinformationen/artikel/artikeldetail/digitale_forschungsdaten_offen_zugaenglich_machen/

“Ein offener Hafen für Forschungsdaten”, communiqué de presse du KIT, 13/10/2016 – http://www.kit.edu/kit/pi_2016_139_ein-offener-hafen-fur-forschungsdaten.php



