La régionalisation à l’échelle européenne des centres de données pour une meilleure communication

Le 17 octobre 2016 a été lancé à Berlin le projet européen SENDATE (“Secure Networking for a Data Center Cloud in Europe”). L’objectif de ce projet est d’améliorer la communication vers les centres de données et les applications internet de services de messagerie, de médias sociaux, de vidéoconférence et de stockage en nuage informatique qui y sont hébergées.

Il s’agit à travers ce projet de concevoir un réseau localisé de centres de données et rapprocher ainsi les centres de données des utilisateurs finaux. A ce jour, les centres de données sont positionnés dans des pays extra-européens et les infrastructures ne sont pas suffisantes pour pallier les difficultés de stabilité et de sécurité de transport des données liées aux distances importantes avec les utilisateurs finaux. En régionalisant la gestion du transport de l’information, l’accès aux données et l’utilisation des applications internet s’en trouvent donc facilités. La protection des données sensibles constitue également un objectif du projet. La régionalisation des réseaux peut répondre aux problématiques de sécurité grâce à la gestion des réseaux au sein de l’espace européen. Des méthodes de chiffrement hautement sécurisées concernant la distorsion de signaux de transmission et les procédés de cryptage seront développées pour résister à des attaques par ordinateur quantique. Les entreprises et instituts de recherche impliqués dans le projet SENDATE se sont réunis pour son lancement. Les pays partenaires de l’Allemagne de ce projet sont la Suède, la France et la Finlande. Les entreprises européennes, aux côtés des États partenaires, financent le projet à hauteur de 73 millions d’euros. Le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) investit 20 millions d’euros pour les trois prochaines années à destination des partenaires allemands du projet, dans le cadre du programme fédéral de recherche en sécurité informatique. Plus d’informations : Site internet du projet SENDATE (en allemand et en anglais) : http://www.sendate.eu Source : “Schnell und sicher : Besseres Internet mit regionalen Datenzentren”, communiqué de presse du BMBF, 17/10/2016 – https://www.bmbf.de/de/schnell-und-sicher-besseres-internet-mit-regionalen-datenzentren-3452.html Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

Articles associés: