Le BMBF annonce son intention de numériser les écoles en Allemagne

A l’occasion du 10ème Sommet national des Technologies de l’Information qui s’est tenu les 16 et 17 novembre 2016 à Sarrebruck (Sarre), la ministre fédérale de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF), Johanna Wanka, a annoncé son soutien à un projet de numérisation des écoles en Allemagne.

L’objectif est d’équiper chaque école d’un nuage informatique, qui serait utilisable par les écoliers, le personnel enseignant ainsi que le personnel de direction. Il rassemblerait des outils au service de l’enseignement numérique hébergés sur internet et constituerait en même temps un espace de stockage de fichiers pour les contenus de cours et les méthodes d’apprentissage et une interface d’échanges pour l’enseignement et la collaboration.

La gestion des nuages informatiques serait centralisée et non imputée à chaque école. Les exigences en termes de compétences techniques en informatique à inclure dans les équipes administratives seraient donc réduites.

Le BMBF souhaite ainsi accélérer la transition numérique dans les écoles et prévoit 5 milliards d’euros. Pour la mise en œuvre de ce projet, une collaboration entre des acteurs du monde économique et des établissements de formation est envisagée. La fédération MINT-EC, qui regroupe 250 lycées en Allemagne, représente le partenaire le plus important.

Des “écoles connectées” existent déjà en Sarre, comme par exemple l’école Bellevue à Sarrebruck et le lycée Wendalinum à Saint-Wendel (Sarre).

