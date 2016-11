Le BMBF met en place un programme en faveur des développeurs de logiciels libres

Le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) a mis en place un programme à destination des développeurs de logiciels libres.

Le BMBF souhaite développer les savoir-faire de l’Allemagne en matière de traitement et de sécurisation des données informatiques et d’outils informatiques appliqués au civisme citoyen. Pour cela, il compte s’appuyer sur les compétences à disposition parmi les développeurs informatiques de logiciels libres dans ces domaines et a mis en place le dispositif “Software Sprint” pour favoriser l’élaboration de logiciels prototypes. Il s’agit là d’une première possibilité pour les développeurs d’être soutenus par des fonds publics, de manière systématique, alors que les projets de développement de logiciels libres étaient jusqu’à présent isolés et recevaient des aides issus d’acteurs économiques privés.

Le 30 septembre dernier, le premier appel à contribution s’est soldé par 500 candidatures qui seront examinées par un panel d’experts. Les porteurs des projets sélectionnés seront invités à un atelier, début décembre 2016, pour collecter des fonds publics, qui, selon les prévisions de calendrier, pourront être effectifs en mars 2017. Ce programme sera renouvelé avec une période de six mois.

Cependant, l’exploitation des logiciels libres s’effectue sans rémunération directe des développeurs, ce qui pourrait entraîner une dévalorisation du potentiel d’utilisation de ces outils. Le BMBF invoque ainsi une collaboration avec l’”Open Knowledge Foundation”, association promouvant l’accès libre à la culture et aux contenus médias, pour faciliter l’émergence de nouvelles idées.

Source : “”Software Sprint” : Freie Programmierer unterstützen”, communiqué de presse du BMBF, 01/11/16 – https://www.bmbf.de/de/software-sprint-freie-programmierer-unterstuetzen-3512.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr