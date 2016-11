Le BMWi met en place des hubs du numérique à travers l’Allemagne

A l’occasion du 10ème Sommet national des Technologies de l’Information qui s’est tenu les 16 et 17 novembre 2016 à Sarrebruck (Sarre), le ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi), Sigmar Gabriel, a annoncé la mise en place de hubs [1] du numérique pour favoriser la transition numérique de l’économie allemande.

Selon un sondage réalisé par l’association allemande des technologies numériques (Bitkom) auprès de 500 entreprises, 59 % se disent en retard dans leur processus de numérisation alors que 34 % se disent en avance. Pour mieux aider les entreprises à aborder le virage de la numérisation, le BMWi a l’intention de mettre en place des hubs du numérique (“Digital Hubs”). Ils ont vocation à former un écosystème numérique et ouvert avec des entreprises, des start-ups, des établissements d’enseignement supérieur et des pourvoyeurs de fonds.

Cinq hubs sont déjà prévus par le ministère :

A Francfort (Hesse), un hub en lien avec les technologies numériques dans la finance, initié par le ministère de l’Économie de Hesse ;

A Dortmund (Rhénanie du Nord-Westphalie), un hub en lien avec la numérisation du secteur de la logistique, porté par l’Institut Fraunhofer de flux de matériels et de logistique (IML) et Bitkom, soutenu par le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) ;

A Hambourg, un hub pour fédérer le secteur de la logistique appliquée au milieu marin impliquant la marie et le port de Hambourg ;

A Munich (Bavière), un hub sur le sujet de la mobilité incluant les technologies numériques animé par l’incubateur “UnternehmenTUM”, le ministère bavarois de l’Économie ainsi que le ministère fédéral des Transports et des Infrastructures Numériques (BMVI) ;

A Berlin, un hub en lien avec l’Internet des Objets et la numérisation de la finance, porté par des représentants du milieu berlinois des start-up du numérique.

Une campagne de communication à l’échelle mondiale, à partir des lieux d’implantation des hubs à destination des start-up étrangères va être lancée pour diversifier les nationalités des jeunes entreprises intégrées à ces hubs et leur permettre d’accéder à l’économie allemande.

[1] Le hub dans l’économie du numérique, correspond à la collaboration et à la mise en commun de compétences d’acteurs déjà établis sur un secteur d’activité spécifique en un lieu précis.

Source : “IT-Gipfel gibt Startschuss für Deutschlands digitale Hubs”, communiqué de presse de Bitkom, 17/11/2016 – https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/IT-Gipfel-gibt-Startschuss-fuer-Deutschlands-digitale-Hubs.html

