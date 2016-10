Le présent rapport vise à décrire la situation de l’e-santé en Allemagne. L’e-santé désigne l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) au domaine de la santé. Il s’agit d’un domaine très vaste et en pleine croissance, qui offre des possibilités intéressantes pour faire face au vieillissement de la population, aux déserts médicaux, ou encore pour développer la médecine personnalisée.

Le gouvernement fédéral allemand a mis au point une stratégie en e-santé pour accompagner l’émergence de ce domaine. La loi sur l’e-santé qui en découle et qui est entrée en vigueur début 2016, doit permettre de développer l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de la nouvelle carte de santé électronique, et mettre en place peu à peu les applications de celle-ci. Elle doit également encourager le développement de la télémédecine. Le gouvernement soutient par ailleurs l’émergence de l’e-santé à travers le financement de plusieurs programmes de recherche.

De nombreux instituts de recherche, entreprises, fédérations et groupes d’experts allemands travaillent sur ce sujet, que ce soit sur les questions de traitement des données, sur l’analyse d’images, la médecine personnalisée ou encore la télémédecine.

Cependant, l’Allemagne, tout comme la France, accuse encore un retard important dans le déploiement de l’e-santé par comparaison avec d’autres pays. En effet, le déploiement de la carte de santé électronique (prévu initialement en 2006) s’est avéré difficile. De plus, la question de la protection des données médicales personnelles est très sensible en Allemagne, et peut présenter un frein au développement de certaines applications d’e-santé.





Rédacteur : Rébecca Grojsman

Source: service scientifique de l´Ambassade de France en Allemagne

